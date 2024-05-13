【QloveR（クローバー）】 人気YouTuberグループの新チャンネル 「女子研究大学QloveRキャンパス」 本日5月13日（月）スタート
文化放送発の配信プラットフォーム「QloveR」では、本日5月13日（月）に、新チャンネル「女子研究大学QloveRキャンパス」がスタートした。
「QloveR」は、今年4月にグランドオープンした配信プラットフォームで、地上波ラジオの人気番組からQloveRオリジナルコンテンツまで、現在28コンテンツを好評配信中。
新たに開設したチャンネル「女子研究大学QloveRキャンパス」では、人気YouTuberグループ「女子研究大学」の、ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロンの5名が出演。「QloveR」内で当チャンネルを女子研究大学のキャンパスに見立て、メンバーとリスナーが楽しい学生生活を謳歌する雰囲気で展開する番組。
■当番組はQloveR上で月2回の配信を予定。
①毎月第1月曜は「女子研究大学オンライン授業」
実写ありの生放送〔初回のみ5/20(月)21:00より生放送〕
②毎月第3月曜は「本当に女研ラジオ」
女研メンバーがラジオ番組を配信〔初回のみ5/27(月)22:00より配信〕
■入会プランについて
「女子研究大学QloveRキャンパス」では【通常プラン】と【裏口入学プラン】の2種類のプランをご用意。（※）
①【通常プラン】 ＊月額550円（税込み）
・「本当に女研ラジオ」（月1回ラジオ配信）おまけパートを含む全編視聴
・女子研究大学オンライン授業（月1回実写生放送）の全編視聴
・配信アーカイブの無期限視聴
・会員限定プレゼント企画への応募（不定期）
・公開収録などのイベント先行チケットへの応募（不定期）
②【裏口入学プラン】 ＊月額33,000円（税込み）
・上記通常プランの特典
・ラジオ配信＆実写生放送でQloveR登録のニックネームを、スポンサーとして読み上げます。
・月1回の限定グッズプレゼント
※入会しない場合も「生放送の番組前半」「ラジオ本編」は期間限定で視聴が可能。
■早期入会特典・全員プレゼント
入会者全員に期間限定で入会特典プレゼントを実施。応募方法、その他詳細は「女子研究大学QloveRキャンパス」サイト内にて：https://qlover.jp/onaken
【新チャンネル概要】
■チャンネル名： 「女子研究大学QloveRキャンパス」
※配信プラットフォーム 「QloveR」（クローバー）内
■チャンネルスタート日時： 2024年5月13日（月） 正午より
■QloveRサイトURL： https://qlover.jp/