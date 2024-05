【東京マルイ再販情報:4月25日~26日分】

東京マルイは、ガスブローバックの「M1911A1コルトガバメント」(18,480円)と「マーク18 モッド1」(80,080円)に加え、エアーショットガン「M3 スーパー90」(25,080円)を、4月25日より4月26日にかけて再販した。

ガスブローバック「M1911A1コルトガバメント」は、実物のパーカライズド仕上げを彷彿とさせるフレームとスライドのブラスト仕上げ、念入りに処理したパーティングライン、打刻方式を採用したリアルな打刻印が魅力のエアガン。

ガスブローバック マシンガン「マーク18 モッド1」は、Zシステム等のの機構によって高い耐久性と作動性能の両立を実現したエアガン。フロントサイトポストを廃し、長めのレイルハンドガード(RIS2)を標準装備している他、レイル搭載型のサイトや、機関部にだけ固定された10.3インチのフルフローティング・バレル、各パーツのカラーの違いなど、細部まで再現されている。

エアーショットガン「M3 スーパー90」は、3発同時発射可能なエアガン。ホンモノが持つディテールや操作フィーリングを大切にしながらも、実射性能とゲームユースでの使い勝手を追求した仕様となっている。

「M1911A1コルトガバメント」詳細

「マーク18 モッド1」詳細

「M3 スーパー90」詳細

価格:18,480円 全長:218mm 銃身長:112mm 重量:798g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:26+1発(1発は本体に装填した場合)価格:80,080円 全長:715mm/790mm(ストック最大伸長時) 銃身長:250mm 重量:2,960g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)価格:25,080円 全長:1,040mm 銃身長:297mm×3本 重量:2,000g(空のショットシェルマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:無し(手動) 装弾数:30発(3発×10ショット)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.