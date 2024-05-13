ももクロ、軌跡と奇跡を振り返る＜ももクロ検定 vol.イドラ＞実施
ももいろクローバーZの最新アルバム『イドラ』の発売を記念したイベント、＜ももクロ検定 vol.イドラ＞の開催が決定した。
2024年5月17日に結成16周年を迎えるももいろクローバーZの軌跡と奇跡を振り返る＜ももクロ検定 vol.イドラ＞は、予備試験と本試験の二段階で実施。予備試験は5月13日から6月3日まで、オンライン上にて無料で誰でも受けることができる。なお、こちらは一度しかチャレンジすることができない。
＜ももクロ検定 vol.イドラ＞
・予備試験
申込&実施期間：2024年5月13日(月)〜6月3日(月)
受験料：無料 受験方法：オンライン受験
・本試験（※予備試験上位517名が受験可能）
実施日：2024年6月30日(日)
受験料：無料 受験方法：東京会場［大正大学（豊島区）］またはオンライン受験
※東京会場は定員100名（希望者多数の場合は抽選）/詳細は特設ページをご確認ください。
7th ALBUM『イドラ』
特設サイトURL：https://mcz-release.com/sound/idola/
【初回限定盤】
▲『イドラ』初回限定盤ジャケット
形態：CD（4枚組）＋Blu-ray（2枚組）
価格：￥12,000（税抜価格：￥10,909）
品番：KICS-94140
収録内容
[CD]
・DISC1：「イドラ」
・DISC2：「イドラ」（ALBUM off vocal ver.）
・DISC3-4：「QUEEN OF STAGE」（2023.10.15 ツアーファイナル公演） LIVE CD Part 1, 2
[Blu-ray]
・DISC1：「イドラ」 ALBUM Documentary＋「MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰」／「誓い未来」／「Heroes」MUSIC VIDEO
・DISC2：MOMOIRO CLOVER Z 15th Anniversary Tour 「QUEEN OF STAGE」（2023.10.15ツアーファイナル公演）
【通常盤】
▲『イドラ』通常盤ジャケット
形態：CD Only
定価：￥3,300（税抜価格：￥3,000）
品番：KICS-4140
収録内容
【初回限定盤】CD DISC1と同内容
[CD]
DISC1「イドラ」収録楽曲
01. 序章 -revelation-
作曲・編曲：辻村有記／伊藤 賢
02. Heroes
作詞：辻村有記
作曲・編曲：辻村有記／伊藤 賢
03. Brand New Day
作詞：ヤマザキタイキ（Jam Fuzz Kid）／RIKI（Jam Fuzz Kid）
作曲：ヤマザキタイキ（Jam Fuzz Kid）
編曲：日比野裕史（Blue Bird's Nest）
04. Re:volution
作詞・作曲：田邊駿一
編曲：BLUE ENCOUNT
05. MEKIMEKI
作詞・作曲：サトダユーリ（SUPA LOVE）
編曲：木下龍平（SUPA LOVE）
06. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
作詞・作曲：前山田健一
編曲：辻村有記／Naoki Itai
07. 一味同心
作詞・作曲：百田夏菜子
編曲：永澤和真
08. 桃照桃神
作詞：ポチョムキン（餓鬼レンジャー）
作曲：及川千春（鋭児）/ポチョムキン（餓鬼レンジャー）
編曲：及川千春（鋭児）
09. Majoram Therapie
作詞：只野菜摘
作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
10. 追憶のファンファーレ
作詞・作曲・編曲：yonkey
11. いちごいちえ
作詞・作曲：CLIEVY（C＆K）
編曲：小松一也
12. L.O.V.E
作詞：栗原 暁（Jazzin’park）／久保田真悟（Jazzin’park）
作曲・編曲：久保田真悟（Jazzin’park）
13. Friends Friends Friends
作詞・作曲・編曲：清 竜人
14. 誓い未来
作詞：北川悠仁
作曲：北川悠仁／岡田実音
編曲：PRIMAGIC
15. idola
作詞：只野菜摘
作曲・編曲：NARASAKI
[Blu-ray]
＜QUEEN OF STAGE＞
01. QOS OPENING
02. 走れ！ -ZZ ver.-
03. DNA狂詩曲(ラプソディ)
04. PUSH
05. 笑ー笑 〜シャオイーシャオ！〜
06. Another World
07. じゃないほう
08. バイバイでさようなら
09. Guns N' Diamond
10. PLAY!
11. ゴリラパンチ
12. Nightmare Before Catharsis
13. Re:volution
14. HAND
15. リバイバル
16. A-rin QOS REMIX MEDLEY
17. 赤い幻夜
18. 天国のでたらめ
19. GOUNN
20. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
21. QUEEN HISTORY MEDLEY
22. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
ENCORE
23. overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
24. DECORATION
25. 誓い未来
26. 吼えろ
▼特典一覧
（2）初回限定盤対象
・Amazon.co.jp・・・「イドラ」布ポスター（B2サイズ / 集合絵柄予定）
・楽天ブックス・・・「イドラ」キャラファイングラフ（A5サイズ / 集合絵柄予定）
└楽天ブックスにて対象商品をご予約いただいたお客様は、「オリジナル・デザイン仕様」の ”楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”で商品をお届けいたします。
※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。
※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。
・セブンネットショッピング・・・「イドラ」ミニトランプ（集合・ソロ絵柄・ロゴ予定）
・@Loppi・HMV・・・「イドラ」缶バッジ2個セット（1種＋4種ランダム / 集合・ソロ絵柄予定）※サイズ57mm予定
・TOWER RECORDS・・・「イドラ」クリアファイル（A4サイズ / 集合絵柄予定）
・TSUTAYA・・・「イドラ」ポストカード4種セット（ソロ絵柄予定）※サイズ約縦14.8cm×横10cm
・Joshinディスクピア （Joshin webショップ 含む） ・・・「イドラ」アクリルキーホルダー（ジャケット写真絵柄予定）
・ELR Store・・・「イドラ」クリアポーチ（集合絵柄予定）約縦13cm×横17.8cm（マチ無し）
※特典のサイズや仕様、絵柄は変更になる場合がございます
上記店舗以外で初回限定盤をご購入いただくと、下記特典が付きます。
・応援店舗特典・・・「イドラ」クリアトレカ（5種ランダム）
（2）通常盤特典対象
応援店舗特典・・・「イドラ」クリアトレカ（5種ランダム）
※こちらの特典は上記初回盤特典と同一のものとなります。
関連リンク
◆ももいろクローバーZ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ももいろクローバーZ オフィシャルX
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