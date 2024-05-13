AKB48 19´ü¸¦µæÀ¸ ²ÖÅÄÍõ°á¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯°§»¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é½½¿ôÇ¯¡¢¸µ¹æ¤ÏÎáÏÂ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤¬Â³¡¹¤È²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò»×¤¤AKB48¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¹¡ª
Âè5²ó¤Ï3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAKB48½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È2024 in¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿19´ü¸¦µæÀ¸¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡Ë¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¿ôÀé¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡Öµû¤¬¤µ¤Ð¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¤ÏAKB48¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡£¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå¤ä¡¢µû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¡ÖÃË»Ò¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¡×¤Ã¤ÆÃí°Õ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï»Ò¶¡»þÂå¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¹â¤¯¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤Ã¤Æ°§»¢¤¹¤ë¥³¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¤âÉáÄÌ¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡¼«Ê¬¤«¤éÌÀ¤ë¤¯¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡¼¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¤·¤Ä¤³¤¯°§»¢¤¹¤ë¥³¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±¸µµ¤¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
²ÖÅÄ¡¡¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¡¢¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¤È¤«¤Ç¡ÖÃË»Ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÈÖ»Ï¤á¤Ë¸À¤¦¥³¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦½÷»Ò¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í......¡£
²ÖÅÄ¡¡ÃË»Ò¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Î¥³vs²ÖÅÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÖÁ´Á³¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÇº¤ß¤ò²È¤ÇÊì¤Ë¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ÅÀÚ¤ë·Ï¤Î½÷»Ò¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹°Ñ°÷¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£
²ÖÅÄ¡¡¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¼Â¹Ô°Ñ°÷¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°²ñ¤äÊ¸²½º×¤ò»Ò¶¡¤¬¹Í¤¨¤Æ»ÅÀÚ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¡¢¤¢¤È¤Ï¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤â»Ø´ø¼Ô¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö»Ø´ø¼Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¤á¤¤¤á¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤·¤«¤·¤ÆÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤È¤«¤Þ¤Ç¡©
²ÖÅÄ¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê½Å¤¤Ìò¿¦¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¤«¤é3ÈÖÌÜ¤°¤é¤¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Ãæ³Ø¹»¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²ÖÅÄ¡¡Ãæ³Ø¤Ï»äÎ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Æþ³ØÅö½é¤ß¤ó¤ÊÍÍ»Ò¸«¤·¤Æ¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Æ¤°¤é¤¤¤«¤éËÜÀ¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ãæ³Ø¤â¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö»Ø´ø¼Ô¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿»ä¤Î¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦¤«¡¢À³Ê¤¬Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä°Ê¾å¤Ë¤°¤¤¤°¤¤¤¹¤ë¥³Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Ê²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡£
²ÖÅÄ¡¡»ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×½Õ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤¥³¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»äÎ©¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÊÙ¶¯¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡ÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¼õ¸³¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êì¤ÎÍ§Ã£¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ¥Î¥ê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤â¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
²ÖÅÄ¡¡Á´Á³¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ù¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁÀ¤¨¤ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Éô³è¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¸ø¼°¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤¹¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÍ§Ã£¤¬¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢»ä¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡ÂÎÎÏºî¤ê¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â2¡¢3²óÀï¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£¹â¹»¤âºÇ½é¤Ï¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢¼¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡Éô³è¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¤Ë¡¢ÀÄ½Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Êü²Ý¸å¤ËÍ§Ã£¤È²£ÉÍ¤È¤«½ÂÃ«¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£°ì±þ¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¢£µû¤ò¤µ¤Ð¤±¤¿¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ
¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï²¿¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡ÏÂ¿©¤Îµï¼ò²°¤Ç¡ÖÅ¹Ä¹¤¬½÷À¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µá¿Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤¿¤é¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°û¿©Å¹¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥ë¤«¥¥Ã¥Á¥óÁª¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²ÖÅÄ¡¡ÎÁÍý¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¾åÃ£¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤ò¼êÅÁ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÆÃµ»¤Ç¡Öµû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¡©
²ÖÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÁÍýÄ¹¤µ¤ó¤¬¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£»ä¤â¤Ç¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤µ¤Ð¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£
ºÇ½é¤Ï¥¢¥¸¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥¿¥¤¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ò¥é¥á¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤ó¤Ê¤ê¡£ÎÁÍýÄ¹¤µ¤ó¤«¤é¥Û¥á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÆÃµ»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆAKB48¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
²ÖÅÄ¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë6¥³¾å¤Î»Ð¤¬iPad¤Ç¡Ø²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²»¤¬Ï³¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ²èÌÌ¤ò¸«¤¿¤é¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤¿½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢TikToker¤µ¤ó¤äYouTuber¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦É½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½19´üÀ¸¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÌ´¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡£
²ÖÅÄ¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ®Ä¹¤Î´ü´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸þ¾å¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¼«¸ÊPR¤Î»þ´Ö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï°ìÊýÅª¤ÇÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£´ÊÃ±¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤ªµû¤µ¤Ð¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢ÆÃµ»¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤íµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡Í¼Êý¡¢Í§Ã£¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ»Ã¼¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Õ¡¼¤Ã¤Æ¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Æ³«¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¡ÖAKB48¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ñ¤¦Í½Äê¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¤½¤Î¥³¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¡¢AKB48¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥³¤âµã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼¡²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡ÚÏ¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×¤ÏËè½µ·îÍËÆü¹¹¿·¡¡²ÖÅÄÍõ°á¤¬AKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¡¢½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸ì¤ë¸åÊÔ¤Ï5·î20Æü¸ø³«¡ª¡Û
¡üAKB48
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç1´üÀ¸¤ªÈäÏªÌÜ¡£
2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë5·î4Æü¤Ë17´üÀ¸¡¢2023Ç¯4·î9Æü¤Ë18´üÀ¸¡¢2024Ç¯3·î17Æü¤Ë19´üÀ¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
¢þAKB48 64th¥·¥ó¥°¥ë¤¬7·î11ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª¡¡¡ØAKB48¡¢ºÇ¶áÊ¹¤¤¤¿¡ª¡Á°ì½ï¤ËKYOUSOU¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢Ëè½µ²ÐÍË25¡§30¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡ª¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ü²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡Ë
2005Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹152Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿
nickname=¤á¤¤¤á¤¤
¸ø¼°X¡Ú@mei_hanada¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í