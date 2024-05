4月25日(木)よりドナルドダック&デイジーダックデザインの「リップカーム」が、5月1日(水)にはディズニープリンセス限定デザインの「コンボパドルブラシ」が登場し、話題となっています。それに続いて新たにお目見えするのは、3人のディズニープリンセスをイメージして調合した、特別な香りのオイルインヘアフレグランス「<ディズニープリンセス限定デザイン>ヘアフレグランス 白雪姫・ジャスミン・ベル」(各 税込2695円/20mL)。それぞれの劇中に出てくる印象的なセリフや歌詞のフレーズをモチーフにした、素敵なネーミングにも注目です!白雪姫・ジャスミン・ベルをイメージした素敵な香り自然由来成分100%の香りと植物由来の美容成分で、髪に潤いと輝きを与えるというヘアフレグランス。白雪姫デザインの「A wish come true 〜願いは叶う〜」(写真中央)は、フルーティな香りの中に、白雪姫の純粋で真っすぐな美しい心を表しているといいます。ジャスミンをイメージした「Follow your heart 〜心のままに〜」(写真右)は、スパイシーでウッディな香りで自由への憧れを表現。そして「Bold as a rose 〜薔薇のように大胆に〜」(写真左)は甘くみずみずしいフローラルな香りで、聡明で好奇心旺盛なベルが時折見せる意志の強さを、フレグランスに落とし込んでいるそうです。見た目からも香りからも、キャラクターのイメージや物語の世界観を楽しめるなんてうれしいですよね。遊び心あふれる化粧箱にも注目して3人のディズニープリンセスと、それぞれの作中に登場するお城や魔法の絨毯、手鏡などの象徴的なアイテムが描かれた化粧箱にも注目を。3つを並べると側面のイラストがつながる、遊び心のあるデザインになっているんです…!全部揃えて、化粧箱と一緒にお部屋のインテリアとして飾るのも素敵。仲良しのお友達と、お互いのイメージにぴったりのキャラクターを選んで、お揃いで持つのもアリですよ。自分へのご褒美やギフトにぴったりな3本セットどのディズニープリンセスをチョイスするか迷う方は、3本がセットになったギフトボックス(税込7645円/20mL×3本)をゲットするのはいかが?その日の気分やシチュエーションに、ぴったりの香りを楽しめちゃいます。自分へのご褒美アイテムや大切な人へのギフトとして、見た目にも香りにもときめくヘアフレグランスを手に入れてみてくださいね。ジョンマスターオーガニック 公式サイトhttps://www.johnmasters-select.jp/参照元:株式会社ジョンマスターオーガニックグループ プレスリリース