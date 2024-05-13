¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¹¥Ä´ÀèÈ¯¿Ø¤Ëà¤æ¤È¤ê¥í¡¼¥Æá¤Î²¸·Ã¡¡ÀèÈ¯ËÉ¸æÎ¨¡Ö3¡¦63¡×¢ª¡Ö2¡¦08¡×Ãæ6Æü¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤±¿ÍÑ¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤·¤Î¤²¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï34»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¡Ö1¡¦99¡×¤È¶Ã°Û¤Î1ÅÀÂæ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤â¹¥Ä´¤ÇÀèÈ¯ËÉ¸æÎ¨¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ö3¡¦63¡×¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö2¡¦08¡×¤ÈÀä¹¥Ä´¡£ÆüÄø¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿à¤æ¤È¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óá¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç6Ï¢Àï¤Ï2²ó¤Î¤ß¡£½µ5»î¹ç¤¬Â¿¤¤Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆüÄø¤ò8¿Í¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬Êø¤ì¤¿¾ì¹ç¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤È¤â¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤òÍâÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¡¢Ãæ10Æü¤Ç¼¡Àï¤Ë²ó¤¹¤Ê¤ÉÃÆÎÏÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò»î¤ß¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÐÍË¤ÎÍ¸¶¡¢ÅÚÍË¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤È¼´¤Ë¤Ê¤ëÅê¼ê¤ÏÃæ6Æü¤Ç²ó¤·¤¿¤¬¡¢ÊÑÂ§ÆüÄø¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅê¼ê¤ÏÃæ6Æü°Ê¾å¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëµ¯ÍÑ¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅìÉÍµð¤ÏÃæ6Æü¤¬2²ó¡¢Ãæ8Æü¤¬2²ó¡£Âç´ØÍ§µ×¤ÏÃæ6Æü¤¬2²ó¡¢Ãæ8Æü¤¬1²ó¡¢Ãæ5Æü¤â1²ó¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ÏÃæ6Æü¤¬1²ó¡¢Ãæ7Æü¤¬1²ó¡¢2·³¤Ç¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò¶´¤ó¤ÀÃæ13Æü¤â1²ó¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤ÏÅÓÃæ¤ÇÃæ·Ñ¤®ÂÔµ¡¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£µ¨¤«¤éÀèÈ¯Å¾¸þ¤·¤¿ÂçÄÅÎ¼²ð¤ÏÃæ7Æü¡¢Ãæ9Æü¡¢Ãæ10Æü¤¬1²ó¤º¤Ä¤È´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤òÂ³¤±¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÏÂÅÄµ£¤ò´Þ¤á¡¢8¿Í¤ò1·³¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬à¤æ¤È¤ê¥í¡¼¥Æá¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤«¤é¸òÎ®Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢6Ï¢Àï¤¬3½µÂ³¤¯¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍËÆü¤â³ÎÄê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®Æ°Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3½µ¤È¤âÁ´°÷Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬6¿Í¡¢¥Ð¥·¥Ã¤È¤¤¤¯Í½Äê¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¸òÎ®Àï¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤È¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·è¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÆüÄø¤Ï6Ï¢Àï¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀèÈ¯¿Ø¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤¤¤Æ¤ëÏÈ¤Ë3¿Í¡¢4¿Í¡Ê¸õÊä¤¬¡Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤á¤Æ¤ä¤é¤ó¤È¤Í¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¢¤É¤³¤ÇÅê¤²¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¸åÈ¾Àï¤â²Æ¾ì¤Ç½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ï¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï9Ï¢Àï¤ÎÁ°¤Ë6Ï¢Àï¤¬2²ó¤À¤±¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Èæ³ÓÅª¤½¤ÎÊÕ¤Ïº£¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Î¿ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤·¤Î¤²¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë