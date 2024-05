マルチ・プラチナム・ディスク認定を獲得しているUS出身のバンドWallows(ワロウズ)が、通算3枚目となる新アルバム『Model』を2024年5月24日(金)にリリースすることを発表した。本アルバムはJohn Congletonがプロデュースしており、既にプレ・オーダーが始まっている。アルバムの収録楽曲が公開され、全12曲収録される予定。また、アルバムからの最新シングル「A Warning」が5月9日(金)にリリースされており、全編プールサイドにて撮影されたMusic Videoは逆再生されて進んでいく。シンプルで楽曲にマッチした映像となっている。

<リリース情報>Wallows / ワロウズ「A Warning / ア・ウォーニング」2024年5月9日(金)リリースWallows / ワロウズ『Model』2024年5月24日(金)リリースhttps://wallowsjpn.lnk.to/model=収録曲=1. Your Apartment2. Anytime, Always3. Calling After Me4. Bad Dream5. A Warning6. I Wouldnt Mind7. You (Show Me Where My Days Went)8. Canada9. Dont You Think Its Strange?10. Shes an Actress11. Going Under12. Only Ecstasyオフィシャルサイト: https://www.wallowsmusic.com/