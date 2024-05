【「ストリートファイター6」:豪鬼】5月22日 配信予定

カプコンは5月13日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」の「豪鬼 -Outfit 2-」をXにて紹介した。

豪鬼は、5月22日に配信予定の新キャラクター。今回は別衣装となる「Outfit 2」についての紹介が行なわれ、画像4点がお披露目された。

豪鬼の「Outfit 2」は、1993年にアーケードゲームとして最初にリリースされた「スーパーストリートファイターII X」で初出した際のコスチュームをオマージュしたもので、シリーズファンには馴染み深いとなっている。

