Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¦ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¤¬18Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾ÉðÀï»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡Ö¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤¬Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï13Æü¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼2024¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë18Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»Ïµå¼°¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¿Íµ¤³Ú¶Ê¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤ÎÄÔÌî¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÅêµå¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤¬Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Ê¡²¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤Õ¤°¡¢ÌÀÂÀ»Ò¡¢»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡¢Å´Æéñ»Ò¡¢¿å¿æ¤¡¢¤â¤ÄÆé¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¢ö¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤ÎÊì¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËèÇ¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢µå¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£