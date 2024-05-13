チャンが2勝目 N・コルダは6大会連続優勝ならず 米女子ゴルフ
【AFP＝時事】女子ゴルフ米国ツアー、ファウンダーズカップ（Cognizant Founders Cup 2024）は12日、米ニュージャージー州クリフトン（Clifton）のアッパーモンクレアCC（Upper Montclair Country Club、パー72）で最終日が行われ、ローズ・チャン（Rose Zhang、米国）が通算24アンダーでツアー通算2勝目を挙げた。
歴代単独最多の6大会連続優勝を狙った世界ランキング1位のネリー・コルダ（Nelly Korda、米国）は1オーバー「73」の通算7アンダーで7位タイだった。
20歳のチャンは上がり5ホールで4バーディーを奪って6アンダー「66」の猛チャージを見せ、首位でスタートしたマデレーン・サグストロム（Madelene Sagstrom、スウェーデン）に2打差をつけて逆転優勝した。
日本勢では畑岡奈紗（Nasa Hataoka）の通算6アンダー12位タイが最高だった。
【翻訳編集】AFPBB News
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20歳のチャンは上がり5ホールで4バーディーを奪って6アンダー「66」の猛チャージを見せ、首位でスタートしたマデレーン・サグストロム（Madelene Sagstrom、スウェーデン）に2打差をつけて逆転優勝した。
日本勢では畑岡奈紗（Nasa Hataoka）の通算6アンダー12位タイが最高だった。
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