TWICE ナヨン、6月14日に2ndミニアルバム「NA」でソロカムバック決定！タイムテーブル公開

TWICEのナヨンが、約2年ぶりにソロでカムバックする。JYPエンターテインメントは本日(13日)午前0時、ナヨンの2ndミニアルバムの発売を知らせるロゴモーションを公開した。「HOW TO FALL IN LOVE WITH 'NA'」というフレーズが目を引くこのポスターによると、ナヨンは来月14日の午後1時(アメリカ東部時間基準0時)、2ndミニアルバム「NA」をリリースし、ソロアーティストとしてファンのもとを訪れる。

