ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、大容量で毎日の冷茶作りに大活躍する「洗いやすい縦横兼用冷水筒3.0L」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「洗いやすい縦横兼用冷水筒3.0L」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各2,990円(税込)

サイズ:幅約17、奥行約10.2、高さ約29.8cm

容量:約3.0L

耐熱温度:【本体・中栓・ロックレバー・パッキン・ハンドル付きフタ】100度

耐冷温度:【中栓・ロックレバー・本体】-30度、【パッキン・ハンドル付きフタ】-20度

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

家族みんなで飲める3リットルタイプの冷水筒。

冷蔵庫のドアポケットに入るサイズ感で使いやすく、縦置きと横置きができるので収納もしやすいのが魅力的!

また、内側が洗いやすい広口タイプなのもポイントです◎

デザインは全部で5種類がラインナップされています。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインの冷水筒。

レモンに囲まれた「くまのプーさん」のアートがとっても爽やか☆

頬杖をついたり、レモンの後ろからひょっこりと顔を出したり、お茶目な「くまのプーさん」の姿にも癒やされます。

ミッキー&ミニー

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインの冷水筒。

目盛りとフルーツ柄がカラフルでかわいさ満点!

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」はお揃いの水色のお洋服を着て、レトロなタッチで描かれています。

チップ&デール

「チップ&デール」の冷水筒。

頭に花冠をつけて振り返る姿がかわいらしく「チップ」と「デール」のまわりにはお花やさくらんぼ、下にはいちごがデザインされています。

水彩風の淡いタッチで、全体的にほんわかとした雰囲気に☆

スティッチ

『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「スティッチ」デザインの冷水筒。

サーフボードにのっている「スティッチ」と「スクランプ」の姿がチャーミング☆

手書き風のアートで仕上げられた雲や波など、ユニークなタッチが目をひきます。

ふしぎの国のアリス

『ふしぎの国のアリス』デザインの冷水筒。

主人公「アリス」を中心に、「白うさぎ」や「マッドハッター」、「3月うさぎ」に「チェシャ猫」などの劇中に登場するキャラクターたちが勢揃い!

そして、アートはパステル調の淡いカラーで表現されています。

水筒はそれぞれワンプッシュで開けられて、使い勝手も抜群◎

さらに、縦置きと横置きの両方で収納できるので冷蔵庫の色々な場所に置くことができます。

それから、広口タイプなので底まで手を入れてしっかりと洗うことも。

パッキンはフタと一体化で、洗いやすい仕様に!

茶渋が目立ちにくいパッキンのカラーも魅力的です。

テーブルに出しても映えるデザインがうれしい縦横兼用の冷水筒。

大容量で毎日の冷茶作りに大活躍する「洗いやすい縦横兼用冷水筒3.0L」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

