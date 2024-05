『エイリアン』シガニー・ウィーバーが『スター・ウォーズ』映画『マンダロリアン＆グローグー』に出演交渉中

『エイリアン』エレン・リプリー役でお馴染みのシガニー・ウィーバーが、『スター・ウォーズ』の新作映画『マンダロリアン&グローグー』に出演交渉中であることがわかった。米が伝えた。

担当する役柄は不明。現在74歳のウィーバーは『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』(2022)の撮影ではするなど、エネルギッシュな俳優活動を続けている。

『マンダロリアン&グローグー』は、人気の実写ドラマシリーズ初となる劇場公開映画。『エピソード6/ジェダイの帰還』から5年後、帝国軍が崩壊した銀河を舞台に、孤独なマンダロリアンと強いフォースを持つ幼いグローグーの旅を描く。

シーズン1が2019年よりで配信されると、『スター・ウォーズ』ファンから大評判を呼び、現在までにシーズン3が登場済み。ルーク・スカイウォーカーといった映画の人気キャラクターが登場するほか、アソーカなどアニメシリーズのキャラクターも実写デビューを果たし、世界観を拡張した。

©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

監督はドラマシリーズからジョン・ファヴローが就任。製作は“ジョージ・ルーカスの一番弟子”とされる、『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ最大の功労者デイヴ・フィローニ。既報によれば、2024年6月17日より米ロサンゼルスで撮影開始予定。。「孤高の賞金稼ぎであるマンダロリアンは、謎めいた愛らしいクリーチャー、グローグーを捕獲する使命を課される。ところが、グローグーと強い絆で結ばれた彼は様々な脅威からグローグーを守ろうと奮闘し、帝国崩壊後の銀河で変化しつつある自身の目的を模索し始める」との概要が伝えられている。2026年5月22日にUS公開。

