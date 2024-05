【「ルリドラゴン」第13話】5月13日 掲載

集英社は、マンガ「ルリドラゴン」の第13話を、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年24号」デジタル版に掲載しているほか、「少年ジャンプ+」にて本日5月13日に公開した。

「ルリドラゴン」は、ある日起きると角が生えていたドラゴン少女の生活を描く、眞藤雅興氏のマンガ作品。最新話となる第13話では、体育祭実行委員になったルリが、苦手な前田さんに近づくというストーリーが展開していく。

