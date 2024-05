WayV、6月3日にカムバック決定！5thミニアルバム「Give Me That」を発売

WayVが6月、新しいミニアルバムで帰ってくる。5thミニアルバム「Give Me That」が6月3日午後6時、各種音楽配信サイトを通じて発売される。同名のタイトル曲「Give Me That」の韓国語、中国語バージョンを含む合計6曲が収録される予定だ。今回のアルバムは、彼らが昨年11月に発売した2ndフルアルバム「On My Youth」以降、約7ヶ月ぶりとなる新譜だ。WayVの新しい音楽とパフォーマンスに出会うことができ、熱い反応を得るとみられる。特にタイトル曲が韓国語と中国語バージョンで公開されるため、中国だけでなく、韓国でも多彩なカムバック活動を行うものと期待が集まっている。