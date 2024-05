ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ハピネット・メディアマーケティングとホームエンターテイメントライセンス契約を締結。

2024年10月1日よりハピネット・メディアマーケティングが、ディズニーのブルーレイおよびDVD製品の製造・販売を行うこととなります。

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ハピネット・メディアマーケティングとホームエンターテイメントライセンス契約を締結。

ハピネット・メディアマーケティングは、映像・音楽ソフトの中間流通企業として、多様な消費者ニーズに応える魅力ある売場づくりを支援し、業界でもトップクラスの販売網を誇っています。

また、中間流通業にとどまらず、映画・テレビアニメ・ドラマ作品などの映像パッケージの企画・制作にも取り組んでいます。

今回のホームエンターテイメントライセンス契約締結により、2024年10月1日よりハピネット・メディアマーケティングが、ディズニーのブルーレイおよびDVD製品の製造・販売を行うこととなります。

ウォルト・ディズニー・ジャパンとハピネット・メディアマーケティングによるホームエンターテイメントライセンス契約は、2024年10月1日より開始です。

