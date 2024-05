松本孝弘、アルバム『THE HIT PARADE II』のリリースを発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■現在開催中の『-Here Comes the Bluesman-』ツアーは、最終日の模様を「Lemino」にて生配信!

松本孝弘の約8年ぶりのソロツアー『Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-』が、5月11日にBLUE NOTE TOKYOよりスタートした。その初日公演のMCで松本本人から、『THE HIT PARADE II』の制作を昨年から始めており、2024年のリリースを予定していることが語られた。

さらには本作に収録予定である楽曲が演奏されるというサプライズの連続に、この日の来場者からは大きな歓声と歓喜の拍手が沸き起こった。

『THE HIT PARADE II』は、2003年発売の松本孝弘初の邦楽カバーアルバム『THE HIT PARADE』の続編となり、今作も多彩なボーカリストたちをゲストに迎え、昭和歌謡曲への深いリスペクトとともに、松本が織り出すギターサウンドによってあらたな魅力をまとった名曲の数々を収録予定とのこと。

なお、現在開催中の『-Here Comes the Bluesman-』ツアー最終日となる5月26日 豊中市立文化芸術センター大ホール公演は、映像配信サービス「Lemino」での生配信が決定。ギタリスト・松本孝弘がこれまで生み出してきた美しい旋律の軌跡と、その先の展望も感じられる貴重な機会をぜひチェックしよう。

リリース情報

2024.05.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BATTLEBOX」

2024.05.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GLORIOUS 70」

配信情報

『Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-』

05/26(日)開場:16:00 / 開演:17:00 ※生配信

配信チャンネル:Lemino(レミノ)

※見逃し配信はなし

