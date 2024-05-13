Áð¤Ê¤®¹ä¤Î¼ç±é¡Ø¸ëÈ×»Â¤ê¡Ù¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹±¿¹Ô¡¡´Õ¾Þ¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¡Ö¥Ï¥Þ¤êÌò²á¤®¤ë±Ç²è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¸ëÈ×»Â¤ê¡×¡ÊÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¡¢£±£·Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥í¥ó¥É¥ó¥Ð¥¹¤¬¡¢£±£´Æü¤«¤éÅÔÆâ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÇÁð¤Ê¤®¤Ï¡¢Éü½²¤ò·è°Õ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦³ÊÇ·¿Ê¤ò±é¤¸¤¿¡£³ÊÇ·¿Ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²£´é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Æ±ºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¥Ð¥¹¤¬¡¢£±£´¡Á£²£·Æü¤Þ¤ÇÅÔÆâÌó£µ¤«½ê¡Ê¿·½É¡¢½ÂÃ«¡¢¾åÌî¡¢ÃÓÂÞ¡¢¶äºÂ¤Ê¤É¡Ë¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤ò¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¸µ´ÉÍý¿Í¤Ç¼Â¶È²È¡¦¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤é¤¬´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¡ØÊªÀÅ¤«¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÆâÂ¦¤Ë¶¸µ¤¤òÈë¤á¤ë¡Ù¿Í³ÊÁü¤ÎÀâÌÀ¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áð¤Ê¤®¹ä¤µ¤ó¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¥Ï¥Þ¤êÌò²á¤®¤ë±Ç²è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡ÖËÜÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¹¾¸Í¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î½êºî¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¸ÅÅµÍî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ØÌøÅÄ³ÊÇ·¿Ê¡Ù¤Ç¤¢¤ëÁð磲¹ä¤Î¡¢¤º¤Ã¤È²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿É½¾ð¤¬¤¹¤Ã¡¢¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤âÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£