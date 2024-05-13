【キノの旅 -the Beautiful World- Blu-ray BOX（初回限定生産）】発売日：2020年10月28日標準価格：19,800円セール価格：12,870円

Amazonは、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンから発売中のBlu-ray「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series Blu-ray BOX（初回限定生産）」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から35%オフの12,870円。

アニメ「キノの旅 -the Beautiful World-」は、時雨沢恵一氏によるライトノベルを原作とした作品。本商品では、その「キノの旅 -the Beautiful World-」全12話を収録したBlu-ray BOXの初回限定生産版となっており、特典小説および特典ドラマCDが付属するほか、4点の初回限定特典も付属する。

「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series Blu-ray BOX（初回限定生産）」

本編ディスク3枚＋特典ディスク1枚（全4枚組）

収録話数：全12話

初回限定特典

（1）時雨沢恵一先生新規書き下ろし特典小説「空飛ぶキノの旅 the Beautiful Sky World」

（2）黒星紅白氏新規描き下ろしイラスト三方背ケース

（3）特典ディスク：ドラマCD「学園キノ」

（4）特製ブックレット「TRAVEL GUIDE MINI」（32P）

※本編ディスクは2017年～18年発売のBlu-ray上・中・下巻と同じディスク内容となります。

※特製ブックレットの内容は2018年発売のBlu-ray下巻収録ブックレットの再編集版となります。

特典小説

【「空飛ぶキノの旅 the Beautiful Sky World」あらすじ】

「大変に言いにくいことなんだけどね、このモトラドはもう“治らない”ね」

とある国のとある整備工場でキノに告げられる衝撃的な事実。

もう戻れない、あのモトラド（注・二輪車。空を飛ばないものだけを指す）としての日々。

エルメス、20年目にして初めて、飛びまーす！

特典ドラマCD

・学園編第一話「キノ颯爽登場！」

【「学園キノ」ドラマCD試聴／キノの旅 Blu-ray BOX特典】【あらすじ】

木乃は言葉を話す携帯ストラップ・エルメスと学園生活を楽しむ、ごく普通の女子高生。

だが、その正体は銃を武器に魔物と戦う正義の味方だった！ 学園一のモテ男・静先輩も登場し、青春街道まっしぐら!?

「キノの旅」のキャラクターが別の世界観と設定で大活躍する学園コメディ！

【キャスト】

木乃／キノ：悠木 碧

エルメス：斉藤壮馬

静／シズ／サモエド仮面：梅原裕一郎

ナレーション：松田健一郎

女神さま：久川 綾

魔の軍団の手先：片山公輔

女子生徒／魔物：松田利冴

生徒会女子：清水彩香

生徒会女子：真白まゆ

生徒会男子：上西哲平

生徒会男子：堀川 誉

（敬称略）

(C)2017 時雨沢恵一／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／キノの旅の会