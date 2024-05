ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2024年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年5月も、セガプライズから「スヌーピー」や『PEANUTS』の仲間たちのグッズが続々登場!

5月10日より順次、「ビーグル・スカウト」のぬいぐるみやマスコットなど全4種類がラインナップされます。

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ ビーグル・スカウト

投入時期:2023年5月10日より順次

サイズ:全長約24×20×28cm

種類:全1種(スヌーピー)

プレートにポップなデザインロゴが入ったオリジナルデザインのぬいぐるみ。

ふわふわの質感とグリーンの耳や鼻がポイントです☆

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ ビーグル・スカウト ポップカラー

投入時期:2023年5月17日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(チャーリー・ブラウン、スヌーピー、ウッドストック)

人気の「ビーグル・スカウト」のデザインにポップなカラーのぬいぐるみが登場。

「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」「ウッドストック」が展開されます☆

SNOOPY(TM) マスコット ビーグル・スカウト

投入時期:2023年5月24日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(ウッドストック、レイモンド、スヌーピー(ノーマル)、スヌーピー(スマイル))

2024年5月は「ビーグル・スカウト」がコミック初登場から50周年!

「ビーグル・スカウト」衣装の「スヌーピー」や「ウッドストック」のほか「レイモンド」のマスコットも登場します。

SNOOPY(TM) スーパーラージぬいぐるみ ビーグル・スカウト

投入時期:2023年5月30日より順次

サイズ:全長約34×27×44cm

種類:全1種(スヌーピー)

コミック初登場から50周年を迎えた「ビーグル・スカウト」デザインのプライズが続々登場。

5月30日より順次、帽子やスカーフがよく似合う「スヌーピー」の大きなぬいぐるみもラインナップされます☆

「ビーグル・スカウト」の衣装がかわいい、「スヌーピー」たちのぬいぐるみやマスコット。

2024年5月から全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

