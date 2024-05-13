病院・薬局での本人確認強化 ２０日から身分証提示必要＝韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国の国民健康保険公団は１３日、「療養機関の受診者の本人・資格確認義務化制度」を２０日から実施すると発表した。
病院、医院、薬局などは改正健康保険法に基づき患者の本人確認と健康保険の資格確認を必ず行わなければならない。違反した場合には過料が科される。
健康保険で診療を受ける加入者や被扶養者は住民登録証、運転免許証、モバイル健康保険など、住民登録番号や外国人登録番号が記載された顔写真付きの身分証を提示しなければならない。
同制度は健康保険証の貸し借りなど不正使用の防止が目的。健康保険証の貸し借りや盗用の摘発件数は２０２１年が３万２６０５件、２２年が３万７７１件、２３年が４万４１８件だった。
病院、医院、薬局などは改正健康保険法に基づき患者の本人確認と健康保険の資格確認を必ず行わなければならない。違反した場合には過料が科される。
健康保険で診療を受ける加入者や被扶養者は住民登録証、運転免許証、モバイル健康保険など、住民登録番号や外国人登録番号が記載された顔写真付きの身分証を提示しなければならない。
同制度は健康保険証の貸し借りなど不正使用の防止が目的。健康保険証の貸し借りや盗用の摘発件数は２０２１年が３万２６０５件、２２年が３万７７１件、２３年が４万４１８件だった。