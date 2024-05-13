・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７８．２６ドル（－１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３７５．０ドル（＋３４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８２７．５セント（＋１４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６４５．７５セント（＋２６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５５．７５セント（＋１３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２０５．００セント（＋１２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８９．４７（－０．５２）

出所：MINKABU PRESS