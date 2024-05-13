１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．２６ドル（－１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７５．０ドル（＋３４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８２７．５セント（＋１４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６４５．７５セント（＋２６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．７５セント（＋１３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０５．００セント（＋１２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．４７（－０．５２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．２６ドル（－１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３７５．０ドル（＋３４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８２７．５セント（＋１４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６４５．７５セント（＋２６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．７５セント（＋１３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０５．００セント（＋１２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．４７（－０．５２）
出所：MINKABU PRESS