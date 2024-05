実写版『スパイダーマン』シリーズで、歴代スパイダーマン3人の初競演を叶えた映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)の公開から早くも2年半。トム・ホランド版3部作でピーター・パーカーの親友ネッド役を演じたジェイコブ・バタロンが、同作の撮影における特別な経験を語っている。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』ではマルチバースを物語の軸に、『スパイダーマン』3部作から版ピーターと、『アメイジング・スパイダーマン』2部作から版ピーターが衝撃の再登場を果たした。ネッドを演じたバタロンは、2人を呼び戻すのに大きな役割を担い、劇中ではコミカルな絡みも見せていた。

米では、バタロンがトビーとアンドリューとの撮影について尋ねられ、「現場にいた全員が、これはすごく特別なことなんだ、と分かっていたと思います」と語っている。「史上初めてのことですからね。誰もが、あの瞬間の重みを理解していたと感じました」。

バタロンいわく、撮影現場でのトビーとアンドリューは「超グレートだった」とか。世紀の一瞬に立ち会ったという印象を強くおぼえていたバタロン、「この先もみんなに話されることになるかもしれない瞬間の一つになると思ったのを覚えている」そうだ。「すごく楽しかったです」と改めて振り返り、「彼らのことをよく知ることができた時間でした」と先輩スパイダーマン2人との共演を語った。

現在、『スパイダーマン』シリーズでは『ノー・ウェイ・ホーム』に続く第4作が企画中。バタロンはネッド役としての復帰について「何もわからない」と率直に。原作コミックのネッドといえば、ホブゴブリンへのヴィラン堕ちといった設定もあるため、掘り下げがいもありそうだ。もしそうなった暁には、トム・ホランド版ピーターだけでなく、トビー&アンドリュー版ピーターとも対峙するなんてことがあるかもしれない……?

