今年生誕25周年を迎える世界中で大人気のアニメーション『スポンジ・ボブ』をテーマにし、「人生を楽しむレシピ」を提案する「CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)」が、2024年6月13日(木)より2024年11月4日(月・祝)までの期間限定で「RAYARD MIYASHITA PARK」にオープンする。世界170カ国以上、35を超える言語で放送され、多くの視聴者に愛されている『スポンジ・ボブ』は、黄色くて四角い海綿動物のスポンジ・ボブをはじめとした、ユニークで魅力的なキャラクターたちが大活躍するアニメ・シリーズ。日本でも2000年にテレビ放送が開始されて以来、キャラクターグッズとともに幅広い層の支持を獲得している。

「CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)」のコンセプトは、人生を豊かにする「秘密のレシピ」そこにはハッピー、スマイル、フレンズといった ”スパイス” がたっぷり使われています。ごきげんな毎日だったら最高だけど、 たまには落ち込むこともあり、ときにはアンハッピーな日だってある…そんなときこそ、心に秘めたスパイスを隠し味にした「秘密のレシピ」の出番です。楽しい食事に囲まれたハッピーな時間で笑い飛ばそう!ゆかいなビキニ・ボトムの住人たちも同じように思っているかも!?スポンジ・ボブたちが感じている日常を、「カフェ シークレット レシピ」だけのおいしいお料理でお楽しみください。というもの。落ち込んでいても楽しくなれる料理が期待できそう。そんなカフェ「CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)」では、ビキニタウンの住人たちのようにハッピーな毎日を送るための秘訣が詰め込まれたレシピの数々が楽しめる。また、店内では、カフェ シークレット レシピ限定デザインのオリジナルグッズを中心とした『スポンジ・ボブ』グッズのお買い物も楽しめる。詳細情報は後日プレスリリースやカフェ シークレット レシピ公式サイトよりお知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください。(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.