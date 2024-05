【アガット】四季をモチーフにした、34周年アニバーサリーコレクションが登場♡

アガットは、34周年を祝したアニバーサリーコレクションを、2024年6月9日(日)より発売いたします。1990年6月からスタートしたアガットが贈る、このシーズンだけの珠玉のコレクション。今回は大切なモチーフのひとつである植物を通して、四季を表しました。アガットのこだわりが詰まったデザインで展開いたします。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

春の光を浴びて芽吹くケヤキの新緑をモチーフにしたアイテム。

necklace charm 価格:47,300円(税込)/silver,K10,marcasite,emerald and diamond

ring 価格:55,000円(税込)/silver,K10,marcasite,emerald and diamond

pierced earrings 価格:38,500円(税込)/silver,K10,emerald and marcasite

繊細な透かし柄で表したひまわり。真ん中にきらめくラブラドライトとダイヤモンドの輝きが、夏の光を感じます。

necklace 価格:82,500円(税込)/K5,K10,stainless,silver,labradorite,diamond,garnet and andalusite

ring 価格:66,000円(税込)/K5,labradorite and diamond

pierced earrings charm 価格:40,700円(税込)/K5,gold filled metal,labradorite and diamond

ほうじょうを代表するブドウに感化されたアイテム。

necklace 価格:77,000円(税込)/K10,gold filled metal,tourmaline,quartz and citrine

necklace charm 価格:49,500円(税込)/K10 and topaz

ring 価格:55,000円(税込)/K10,topaz and garnet

自然界のキレイな芸術、白樺の樹氷をモチーフ。12月の誕生石でもあるタンザナイトが、神秘的な彩りときらめきを放ちます。

pierced earrings 価格:60,500円(税込)/K10,gold filled metal,tanzanite and pearl

necklace charm 価格:52,800円(税込)/K10,tanzanite,pearl and diamond

ring 価格:77,000円(税込)/K10,tanzanite,pearl and diamond

石の頭文字をつづると“agete”になる、リガードコインチャーム。6月の誕生石でもあるアレキサンドライトやエメラルドなどで作った、5石のバラの花束がアガットの思いを伝えます。

necklace charm 価格:121,000円(税込)/K10,alexandrite,garnet,emerald,tourmaline and pearl

necklace charm 価格:110,000円(税込)/K18,synthetic alexandrite and pearl

ring 価格:176,000円(税込)/K18,synthetic alexandrite and pearl

※路面店限定

bracelet 価格:165,000円(税込)/silver,K10,alexandrite,garnet,emerald and tourmaline

※青山本店限定

【アガット】ボックスについて

アニバーサリーコレクションの対象商品を2点以上購入の方にプレゼントいたします。

※数量限定

※なくなり次第終了

四季をモチーフにしたアニバーサリーコレクションは、どのアイテムも華麗で美しく、見るだけで幸せな気持ちになるのが良いですね。2点以上購入するとオリジナルのパリュールボックスがもらえるので、ぜひこの機会にアガットのアニバーサリーコレクションをお買い求めください。