おうし座は「報われない恋に身を焦がす」

ごきげんよう! スピリチュアル・カップルのトシ&リティです♡ 今回は2024年5月13日〜5月19日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

天王星に太陽がコンジャンクションする今週は「革命的なエネルギー」が天から降り注ぐタイミング! 一発逆転のメガチャンスをつかんで、人生の上昇氣流に飛び乗ることを宇宙が後押ししてくれる、かなりアゲアゲな運氣になっているわよ☆

停滞している部分に電氣ショックを与えて、ちょっぴり強引にものごとを変革へと突き動かすのが天王星のエネルギー。その霊力と上手に付き合っていくには【変化を恐れない】というのが最大のポイントよ! 想定外の出来事やシチュエーションの中にさりげなく「チャンスの種が隠れている」ってコトを知って、変化に対して心をオープンにしていく必要があるのよね♡

天王星と太陽がホロスコープ上でぴったり重なるのは、5月13日の午後6時09分。そこから24時間以内のタイミングで「私は天の導きによって人生に美しい変革をもたらします」ってアファメーションしておくと、天王星&太陽の恩寵を自然体でキャッチできるわよ♡ ちなみに「自己変革」をテーマにした、オリジナルなアファメーションを創造してみるっていうのも吉。あなたが積極的に変わることを意図すれば、革命的な新時代のシンデレラストーリーを宇宙があなたのために用意してくれるかもよ♡

とりあえずは、変化を楽しめる人と変化を恐れる人のあいだに、極端な運氣格差が出始める時期に突入したってコトを知ってちょうだい。宇宙があなたに求めているのはマイレボリューション☆ これまでの自分を打ち破って、よりパワフルに進化していこうとするあなたを「無限の可能性」にいざなおうと、宇宙さんがこっそりと計画しているのよね♡

■おうし座へのメッセージ

Let it Beな1週間! 人知れず、報われない恋に身を焦がしそうなのが、今週のおうし座さん!! 「自分の力ではどうしようもない」……そんな無力感に襲われそうになるかもね☆

だけどこれが、じつは大きなチャンス♪ 執着を手放して宇宙に全てを委ねた途端、「なんの障害もなしに意中の人とラブラブに」なんて奇跡を目の当たりにするはず。この「まほう」を手に入れたあなたは、望むものを何でも引き寄せられるように、なっていると思うわよ♡

おうし座のマジカルソング

My Heart Will Go on

My Heart Will Go onを聴くとシンデレラストーリーの主役になれるかも♪

(監修・文:トシ&リティ、イラスト:いいあい)