韓国のYGエンターテインメントがBLACKPINK以来7年ぶりに世に送り出したガールズグループ・BABYMONSTER(ベイビーモンスター)が11・12日の両日、東京・有明アリーナで初来日公演となる1stファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』を開催した。本公演が世界初のファンミーティングともなり、2日間で2万6000人を熱狂させた。

「MONSTERS(Intro)」のサウンドとともに、ルカ、パリタ、アサ、アヒョン、ラミ、ローラ、チキータのシルエットが浮かび上がると、悲鳴に似た歓声が飛び交う。ブラックのクールな衣装に身を包んだBABYMONSTERは、7人完全体での公式デビュー曲「SHEESH」からスタートし、全員がハンドマイクで高い歌唱力で圧倒。アヒョンは高音のロングトーンを響かせると「TOKYO, Are you ready?」とあおった。カリスマ性あふれるパフォーマンスから一転、トークでは親しみやすいムード全開のギャップで魅了。日本出身のアサは「初めてのファンミーティングで今すごく緊張しています。一生懸命準備したので、一緒に楽しい思い出を作っていきましょう!」と思いを伝えた。続いて、チャーリー・プースが楽曲制作に参加した「LIKE THAT」を初披露。7人はしなやかなダンスに、セクシーさも交えて観客を引きつけた。さらに、7人がBABYMONSTERとなる前のデビューリアリティプロジェクト『Last Evaluation』内で、グループダンスミッションとして披露した「2NE1 MASH UP」をパフォーマンス。事務所の先輩アーティスト2NE1の「I AM THE BEST」「FIRE」「CAN’T NOBODY」をマッシュアップした楽曲で、メンバーは強烈なビートに乗せ、ダイナミックなシンクロダンスを披露した。曲中で見事なハイキックを決めたラミは「皆さんが気に入ってくれた舞台だったので、特別に準備しました」と伝え、パリタは「『Last Evaluation』で準備したステージを皆さんに直接お見せすることができて、とても幸せでした」と喜んだ。さらに、昨年11月にリリースされたデビュー曲「BATTER UP」を、日本語バージョンで初披露し、観客を驚かせる。ルカはラップのバイブスを上げてライブならではの高揚感を生み出した。映像をはさみ、真っ白なさわやかな衣装にチェンジして再登場したメンバーは、事前に観客から寄せられた質問に答えていく。「日本の好きなキャラクターを教えて」と聞かれ、チキータは「実は、アサさんのようにクロミが好きです!」と回答。ラミは「『BATTER UP』の好きなパートを教えてください!」という質問に「ルカさんのラップパート!」と答え、ルカの高速ラップを即興で披露して沸かせた。本編最後のパートを前に、メンバーは一人ずつあいさつ。アヒョンは「今日来てくださった方々ありがとうございます。時間があっという間に過ぎてしまったような気がします。みなさんが集中してステージを見てくださり、感動しました。本当に皆さん愛しています」と伝え、温かい拍手が送られた。ローラは「一緒に楽しんでくださり、ありがとうございます。東京でのファンミーティングを無事に終えることができてうれしいです」と喜んだ。7人はスタンドマイクを前に圧巻の歌唱力を披露。昨年5月に公開されたプレデビュー曲「DREAM」を練習生時代の映像や写真を背に歌って感動を誘う。ピアノの優しい旋律に乗せた「Stuck In The Middle」は、7人がアイコンタクトをしながら繊細に表現。そして『Last Evaluation』のグループボーカルミッション曲だった「Scars To Your Beautiful」(原曲:アレッシア・カーラ)では、メンバーが肩を組み、全員がメインボーカル級の歌声で、重厚なハーモニーを響かせた。鳴り止まぬアンコールに応えて再登場したBABYMONSTERは、Tシャツやキャップなどイベントグッズを身につけ、「Stuck In The Middle(Remix)」を披露。バラード調の原曲とは打って変わって、ダンスも交えて笑顔あふれるステージに。歌い終えたメンバーが振り返ると、観客はサプライズで「これからも色んな景色を一緒に」と書かれたスローガンを掲げ、7人は会場を見渡して感激した。エンディングでは「BATTER UP」のRemixバージョンを初披露。四つ打ちのビートに乗せてメンバーが跳ね回り、観客も一緒になって飛び跳ねて大盛り上がりとなった。観客の熱気は冷めやらず、ダブルアンコールに突入すると、「SHEESH」のロックバージョンでフィナーレ。日本を皮切りにスタートしたファンミーティングは今後、ジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクでも行われる。