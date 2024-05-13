¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛüâÄÅ´ÆÆÄ¡ÖÈà¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÃý¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×±ö¸«Î¥Ã¦¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯±£¤»¤º¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï°ì´Ý¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡ª ¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬Æ±ÅÀÃÆ&·è¾¡ÂÇ
±ö¸«¤¬º¸É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤ÇÁ´¼£Ì¤Äê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿(C)TsutomuBEPPU
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï5·î12Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Çµð¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£5ÈÖ¤Î¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤È·è¾¡ÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£2ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¹²¬½¨¼ù¤Ï4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤â3³äÌÜÁ°¤Î¡Ö.298¡×¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¡Íø¤ØÆ³¤¯¡ª¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬5¹æÆ±ÅÀÃÆ&·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Î±ö¸«ÂÙÎ´¤¬¡¢Æ±11Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î½é²ó¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿ºÝ¤Ëº¸É¨¤òÉé½ý¡£º¸É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤ÇÁ´¼£Ì¤Äê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡郄ÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï±ö¸«¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¥±¥¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»î¹çÁ°¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÃý¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Èà¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÃý¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÈó¾ï¤Ë´¶¤¸¤¿´é¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥µ¥¤¥¹¥Ë¡¼¥É¤Ï½øÈ×¤«¤éÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2²ó¤ËºäËÜÍ¦¿Í¡¢½©¹Í¥¿Í¤«¤é¤È¤â¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢5²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡6²ó¤ËÆó»à¤«¤é4ÈÖ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë8¹æ¥½¥í¤òº¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÂÇÀþ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¹â¶¶Îé¤«¤é¡¢5ÈÖ¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ1-1¤È¤¹¤°¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î1ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ý»³ÏÂ°ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢2»î¹çÏ¢Â³ÌÔÂÇ¾Þ¤ÎÄ¹²¬¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¡£Â³¤¯¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥Ê¤Ï±¦Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¼¾å½¡Î´¤¬»Íµå¤ÇÆó»à°ì¡¦»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢Á°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬º£ÅÙ¤Ï±¦Á°¤Ø±¿¤ÖÅ¬»þÂÇ¤Ç2-1¤È¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¥µ¥¤¥¹¥Ë¡¼¥É¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8²ó¤Ë¤ÏÌÚß·¾°Ê¸¤¬Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤«¤éÃæ·ø¤Î¼éÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´äÅÄ¹¬¹¨¤¬ËÜÎÝ¤Ø¹¥ÊÖµå¤ò¸«¤»¤ÆÆóÎÝÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ8²óÎ¢¤ÏÄ¹²¬¤¬4°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦Íã¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç3-1¤È¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀº¹¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢9²ó¤ÏÀÐ»³ÂÙÃÕ¤¬3¿Í¤ÇÄù¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊ§¤¦µÕÅ¾¾¡Íø¡£Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö2¡×¤Ç»ß¤á¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¡£
[Ê¸:ÊÌÉÜÊÙ]