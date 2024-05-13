¡í»Ë¾åºÇ¹â¤ÎDH¡í¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Ä¶¤¨¤òÌÜ»Ø¤»!!¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡í°Û¼¡¸µµÏ¿¡í
¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é¤Ð¡¢ÍýÁÛ¤ÏÂÇÎ¨.358¡¢43ËÜÎÝÂÇ¡¢123ÂÇÅÀ¡¢48ÅðÎÝ¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤¤¤è¤¤¤è¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÃÊ¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë½µ´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¡£ÂÇ·âÀìÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«!?
¢¨À®ÀÓ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö5·î7Æü»þÅÀ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÄº¤¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÃ«æÆÊ¿
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÅê¼ê¤¬ÂÇ·â10ÉôÌç¥È¥Ã¥×
ËÜÎÝÂÇ¡Ê11ËÜ¡Ë¡¢ÂÇÎ¨¡Ê.370¡Ë¡¢OPS¡Ê1.139¡Ë¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡Ê.705¡Ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â10ÉôÌç¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡£³«ËëÄ¾¸å¤Ëµ¯¤¤¿¸µÄÌÌõ¤È¤ÎÅÅ·â·èÊÌ¡¢º£µ¨1¹æ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë41ÂÇÀÊ¤òÍ×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö10Ç¯·ÀÌó1000²¯±ß¤ÎÃË¡×¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤ä¤Ï¤êÊÌ³Ê¤À¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î»°´§²¦¡¢¾¾Ãæ¿®É§¤µ¤ó¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÁ´À¹´ü¤Î¤è¤¦¤ËÂÇÎ¨¤¬»Ä¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇÎ¨.330¡¢50ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÅðÎÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº£µ¨¤Î³èÌö¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Î¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤ËÃæ´Ö¿³ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡Öº£µ¨¤ÏÂÇÎ¨·¿¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆËÜÎÝÂÇ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ì¤Ð¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯½©¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÅê¼ê¤¬4·î¤«¤é¤³¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¾Ìç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇDH¤òÆÈÀê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¤¤¤«¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢ÂçÃ«¤Ï6·î¡¢7·î¤ËÌµÁÐ¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¸µ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Û¤«¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â½½Ê¬ÁÀ¤¨¤ëº£µ¨¤ÎÂçÃ«¡£¤½¤Î¡ÖÂÇÎ¨¤¬»Ä¤»¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬²£¿¶¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ê¾å¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÇÎ¨¤¬»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÉÝ¤¤ÂÇ¼Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¡ØÂÇÎ¨.330¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é¤Ð¡¢ÂÇÎ¨.350°Ê¾å¡¢¤«¤Ä¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÍýÁÛ¤ÏÂÇÎ¨.358¡¢43ËÜÎÝÂÇ¡¢123ÂÇÅÀ¡¢48ÅðÎÝ¤Ç¤¹¡×
ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤«¤é¤³¤½ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ÅðÎÝ¤À¡£
¡Ö¸½ºß¡¢9ÅðÎÝ¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÁöÎÝ¤ò½Å»ë¤·¤¿Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÁö¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÁ°¤òÂÇ¤Ä¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î½ÐÎÝÎ¨¤ÇÎÝ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¤í¤òÂÇ¤Ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÆ°¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¡×¤Ê¤é»Ë¾å6¿ÍÌÜ¡¢¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡×¤Ê¤é»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¤±¤Ë¡¢ÅðÎÝ¿ô¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄó¸À¤¹¤ë¡£
¡Öà»Ë¾åºÇ¹â¤ÎDHá¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Ä¶¤¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤¢¤ë¡¢1995Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Ä¶¤¨¤ë¤Ù¤Äº¤Ïà»Ë¾åºÇ¹â¤ÎDHá
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ò¤È¶Ú¤Ç1990Ç¯Âå¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤¿Ä¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿2004Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÍ¥½¨DH¾Þ¤Ï¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤À¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤µ¤ì¤ë1995Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.356¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÐÎÝÎ¨¡Ê.479¡Ë¡¢OPS¡Ê1.107¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¡Éé¶¯¤¯¡¢·Ù²ü¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½ÐÎÝÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥·¡¼¥º¥óÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤ÄÍî¹çÇîËþ¤µ¤ó¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Û¤«¡Ë¤¬¡¢MLB¤Î¹¤¤µå¾ì¤ÇÁ´À¹´ü¤ò²á¤´¤·¤¿´¶¤¸¡×
ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡Ü½ÐÎÝÎ¨¤Ç¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¤ëOPS¤Î¹â¤µ¡£ÆüËÜ°Ê¾å¤ËMLB¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸¤Ç¡¢0.900¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢1995Ç¯¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬»Ä¤·¤¿1.107¤ÏDHÀìÇ¤ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¡£¸½ºß¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤ë1.139¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖOPS¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»°¿¶¤ò¸º¤é¤·¡¢»Íµå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤ó¤ÇÄ¹ÂÇ¤ò½Å¤Í¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºòµ¨¤ÎOPS¤Ï1.066¡£½½Ê¬¤¹¤´¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÂçÃ«¤Ï¤è¤ê·ê¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Î¿ô¤¬°ÛÍÍ¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¸½ºß14ÆóÎÝÂÇ¤Ç¡¢MLB¥·¡¼¥º¥óµÏ¿¤Î67ÆóÎÝÂÇ¤ËÇ÷¤ë¥Ú¡¼¥¹¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤âÆóÎÝÂÇ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢1995Ç¯¡¢1996Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç52ÆóÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¤½¤â¤½¤â¥·¡¼¥º¥ó50ÆóÎÝÂÇ°Ê¾å¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¡¢ºòµ¨¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬59ÆóÎÝÂÇ¤Ç¡Ö87Ç¯¤Ö¤ê¤Î60ÆóÎÝÂÇ¤Ê¤é¤º¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó60ÆóÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï²áµî6¿Í¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â1930Ç¯Âå°ÊÁ°¡£µå¾ì¤ä¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸½ÂåÌîµå¤Ç¤³¤Î¿ô»ú¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎDH¡×¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ç¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖDHÀìÇ¤¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥óMVP¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢¾¡Éé¶¯¤¯¡¢ÆóÎÝÂÇ¤âÂ¿¤¯¡¢OPS¤¬¹â¤¤¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Ä¶¤¨¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤ÎÄã¤µ¡£¸½ºß¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï.225¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¼å¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Ï´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎàÎÏ¤ßá¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¿Í¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£Ä¶Âç·¿·ÀÌó¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤¹¤®¤º¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢ÎãÇ¯¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëº¸Åê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÂÐ±¦Åê¼ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂÐº¸Åê¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹½¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¾¯¤·³«¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤ä¤«¤Ä¤Æ¤Î¾¾Ãæ¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¤¿¤À¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î5Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢º¸Åê¼ê¤«¤é£²È¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢à»Ë¾åºÇ¹â¤ÎDHá¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ç¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óMVP¼õ¾Þ¤À¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎMVP¤È¤Ê¤ì¤Ð»Ë¾å¤Õ¤¿¤êÌÜ¡¢DHÀìÇ¤¤ÇMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÄº¤Ø¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò