米大リーグ(MLB)の公式インスタグラムが「母の日」の12日に更新され、4歳の頃のドジャース・大谷翔平と母・加代子さんの2ショット写真が公開された。MLBは「Moms make us into who we are today. Happy #MothersDay from Major League Baseball!」(今の私たちがあるのはお母さんのおかげ)とつづり、選手と母親の2ショット写真を計10枚掲載。「99年5月14日」の日付が入った加代子さんと4歳の大谷の写真では、2人が顔を寄せ合いカメラに向かって穏やかな表情を見せている。

この投稿のコメント欄では「大谷さんお母さんと仲良しかわいい あんまり今と変わってないな〜」「お母さんの愛情たっぷり受けてすくすく育ったんだね」といった声のほか、「大谷翔平のお母さんと妻の真美子さん…そっくりすぎないか…改めて」「大谷さんの子供の頃の写真、何回見てもかわいいよね あとお母さんと真美子さん、目元がソックリですね」「大谷翔平のお母さんと田中真美子さんそっくりすぎておぉ…ってなった」などと反響が寄せられた。この投稿では大谷のほか、フリオ・ロドリゲスやクリスチャン・イェリッチといったスター選手が登場している。