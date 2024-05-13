¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£°æÃ£Ìé¡¡¶Ã°Û¤Î³ÚÅ·Àï12Ï¢¾¡¡Äºòµ¨¤Þ¤Ç³ÚÅ·ºßÀÒ¡¦ÃºÃ«¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£·²ó£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Á¡¼¥à¤ò£¶¡½£²¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£°æ¤ÏÌµ½ý¤Î£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢£²£°£²£±Ç¯£±£°·î¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³ÚÅ·Àï¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤ò£±£²¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ö³ÚÅ·¥¥é¡¼¡×¤Ö¤ê¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤éµó¤²¤¿ÇòÀ±¤Ï³ÚÅ·Àï¤À¤±¤À¤¬¡¢º£µ¨ÅÐÈÄ¤·¤¿Á´£·»î¹ç¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£¶²ó°Ê¾å¤ò¼«ÀÕÅÀ£³°Ê²¼¡Ë¤òÃ£À®¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£·²ó°Ê¾å¤ò¼«ÀÕÅÀ£²°Ê²¼¡Ë¤â£¶»î¹çÌÜ¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë£³Àï£³¾¡¤·¤¿³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£²¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±¦ÏÓ¤ò¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£¶²ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¤â¤¦£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡££·²ó¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ËºÇ·ÉÎé¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼Ú¶â£¹¤òÊú¤¨¤ÆºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÃæ¤Ç¤â¡¢º£°æ¤Î³ÚÅ·Àï¤Û¤É¾¡Íø¤ò·×»»¤Ç¤¤ë»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼«¿È£±£²Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÂÐÀïËÉ¸æÎ¨¤Ï£°¡¦£¸£´¤È°µÅÝ¡£º£°æ¤Ï¡ÖÁêÀ¡©¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤âÀçÂæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç³ÚÅ·¤ËºßÀÒ¤·¤¿Æ±Î½Êá¼ê¤ÎÃºÃ«¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤âÌÀ³Î¤Êº¬µò¤òÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤âº£°æ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡³ÚÅ·Àï¤Ï£¶¡Á£¸·î¤Ë¤«¤±¤Æ½µËö£³Ï¢Àï¤Î¤ß£µ¥«¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ£¹·î£±£²Æü¤ÎºÇ½ªÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£°æ¤ÏºÇÂç£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÁ´¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î»î¹ç¤Ë¤É¤¦¾¡¤Ä¤«¤È¤Î²ÝÂê¤â»Ä¤ë¤¬¡¢ÏÉ¥¥é¡¼¤¬¥ì¥ªÉâ¾å¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£