¡Ú¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¡¦¿¹¤Ò¤«¤ë¤Î±þ±ç²Î½ñ¤¤¤¿²Î¼ê¤¬À¸¤Ç´¶Æ°¤·¤¿à£²£°ÉÃ´Ö¤Î±éµ»á
¡¡¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¡Ê£²£´¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°æ¾å±ñ»Ò¡Ê£²£¶¡Ë¤«¤éà°ÖÏ«²ñá¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Ô£Ç£Ã¡Ë¤¬¥ä¥Þ¥È»ÔÌ±ÂÎ°é´ÛÁ°¶¶¡Ê·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¿¹¤¬ÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¸½ÃÏ¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡ÖµîÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ò¤«¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤Ç¡Ø£²£°ÉÃ´ÖÃè¤òÉñ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤±¤É¡¢À¸¤Ç¡Ê±éµ»Ãæ¤Î¡Ë£²£°ÉÃ´Ö¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯Ã»¤¯´¶¤¸¤¿¡£Âçµ»¤â·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶½Ê³¤·¤¿¡£À¸¤Ç¸«¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¤È¤â¤ËÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢°æ¾å¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Îà¥×¥ÁÎ¹¹Ôá¤ò·×²èÃæ¤À¡£¡Ö»ä¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç³°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤ÏÃÏ¸µ¡ÊÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¡Ë¤ÈÅìµþ¤Î²È¤Î¼þ¤ê¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åìµþ½Ð¿È¤Î¤Ò¤«¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ë´ØÅì¤Î¾ì½ê¤ò¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ïº«ÉÛ¿å¤Ä¤±ÌÍ¤¬¹¥¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÁ¦¤á¤Î¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë°æ¾å¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¿¹¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î±éµ»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£