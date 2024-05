◆ME:I、“グップラデジタルサポーター”就任

【モデルプレス=2024/05/13】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)が、6月1日〜9日に日本テレビ系で行われるキャンペーン「Good For the Planet ウィーク」(略称:#グップラ)のグップラデジタルサポーターに就任した。2024年は新たにSNS企画などを盛り上げる“グップラデジタルサポーター”として、ME:Iが参加。各種デジタル企画を中心に、Good For the Planet ウィークを盛り上げる。

◆Good For the Planet ウィーク、通称「#グップラ」

◆出演者Q&A

“グップラデジタルサポーター”就任にあたり、ME:Iは「んな素敵な取り組みに参加させていただけることになって本当にありがたく思います」とコメント。「私たちもデビューしたばかりなのですが、素敵なグループを目指していきたいなと思っているので、グップラのデジタル企画と一緒に盛り上げていければなと思います」と意気込みを語った。“最近おすすめの地球にいいこと・グップラなこと”を聞かれると、メンバーのTSUZUMI(海老原鼓)は「私はよく楽屋においてあるお茶とかを持って帰ったりするのですが、そのラベルを毎回ちゃんとはがして分別して捨てています」、COCORO(加藤心)は「お弁当を食べるとき、メンバーそれぞれに好き嫌いがあるのですけど、食べられないものを交換しあって余らないようにしています」と環境のために日々意識していることを明かした。地球のため、未来のために持続可能な取り組み=「グップラ」なこと を提案し、視聴者とともに「地球のため、未来のため、より良い暮らしのために今できること」を考えていくキャンペーン。SDGs(持続可能な開発目標)の17項目を中心とした自然環境の保全や気候変動問題、健康と福祉、教育、貧困や飢餓、ジェンダー平等など多岐にわたるテーマを、情報・バラエティー・スポーツ・報道番組など「オール日テレ系」番組で視聴者と考えていく。グップラサポーターはカズレーザー(メイプル超合金)、AI、八木莉可子の3人。グップラサイエンスサポーターは桝太一、グップラアナウンサーは水卜麻美、黒田みゆ、浦野モモが務める。(modelpress編集部)Q.グップラデジタルサポーターとして選ばれた感想や意気込みは?【ME:I】この度グップラデジタルサポーターに就任させていただきましたME:Iです!こんな素敵な取り組みに参加させていただけることになって本当にありがたく思います。私たちもデビューしたばかりなのですが、素敵なグループを目指していきたいなと思っているので、グップラのデジタル企画と一緒に盛り上げていければなと思います。Q.最近おすすめの地球にいいこと・グップラなことは?【ME:I・TSUZUMI(海老原鼓)】私はよく楽屋においてあるお茶とかを持って帰ったりするのですが、そのラベルを毎回ちゃんとはがして分別して捨てています。今回就任させていただいたので、そういうところからみんなで頑張っていきたいと思います。【ME:I・COCORO(加藤心)】お弁当を食べるとき、メンバーそれぞれに好き嫌いがあるのですけど、食べられないものを交換しあって余らないようにしています。こういうちょっとした行動でも、フードロス防止につながるのじゃないかなと思っています。Q.出演者の「#グップラしあわせバトン」エピソード【AI】亡くなった日本の祖母とアメリカの祖母のネックレスを受け継いで使っています。祖母のパワーが入っているんじゃないかなっていう気がしていて。ライブツアーのときとかにも身に着けていました。【八木莉可子】成人式の時に、お母さんが成人式で着た振り袖を着させてもらって、バッグはおばあちゃんが使っていたものを、おさがりで使わせてもらいました。いつか自分の子どもにも、それらを譲れたらなと思っています。【ME:I・MOMONA(笠原桃奈)】母が私を産んでくれた二十歳のころにはいていたデニムのスカートをもらいました。いま私は二十歳になってアイドルをやっています。全然違う人生ですが、その服を着ているだけで常に親への感謝を忘れずにいることができます。みなさんもぜひ、自分が誰かから受け取ったグップラなエピソードを#グップラしあわせバトンでポストして教えてください。【Not Sponsored 記事】