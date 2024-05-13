相楽伊織が、5月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」6月号TSUTAYAほか店舗限定版の表紙＆グラビアに登場した。

TSUTAYAほか店舗限定版の表紙＆付録ポスターは相楽伊織

現在、グラビア界で最も注目を集めている相楽伊織が水着グラビアでボムに登場。クールで大人な空気感と、ナチュラルな笑顔としぐさは必見。

限定版の裏表紙は澄田綾乃

澄田綾乃が刺激的な変形ワンピース水着でバストライン＆美しく無防備な背中を披露。ひも部分が鎖のシルバービキニでの挑発的なポーズ、そしてずぶ濡れシャワー。薔薇の花だけでバストを隠したインパクトドレスも。

通常版の表紙を飾るのは新Wセンター・塩月希依音＆坂田心咲（NMB48）

5月22日（水）発売の29枚目シングル「これが愛なのか？」で新Wセンターに抜擢された塩月希依音と坂田心咲のフレッシュな18歳コンビが表紙巻頭に登場。ノスタルジックな世界観の“アオハル”グラビアでNMB48の新しい息吹を届ける。2人の仲良し撮影風景がチェックできるQRコードも。

通常版の裏表紙は隅野和奏（NMB48）

NMB48の最強ビキニガール、隅野和奏が2回目となるボム水着ソログラビアに12ページで登場。前回よりもグッと大人っぽく、かわいさもアップデート。水着グラビア撮影風景がチェックできるQRコードも。

【通常版】

表紙：塩月希依音・坂田心咲（NMB48）

裏表紙：隅野和奏（NMB48）

＜別冊付録＞

1）両面超BIGポスター（743mm×526mm）

塩月希依音・坂田心咲（NMB48）／隅野和奏（NMB48）

【TSUTAYAほか店舗限定版】

表紙：相楽伊織

裏表紙：澄田綾乃

＜別冊付録＞

1）両面超BIGポスター（743mm×526mm）

相楽伊織

＜そのほかのラインナップ＞

●好評発売中のボムの水着別冊「BOMB Love Special 2024 #1」から沢口愛華、高崎かなみ、佐々木ほのか、松島かのん、加藤綾乃、三田悠貴、小此木流花の最新ビキニ未公開カットを大放出。

●ミスマガジン2022で「ミスヤングマガジン賞」に選ばれた麻倉瑞季。健康的なイエローのビキニ、ブルーのチューブトップビキニでの濡れ肌、そしてタンクトップからこぼれそうなバスト。バスト98センチの“迫力ボディ”を飾らないありのままの自然体グラビアで。

●5月24日（金）に公開を控えた劇場版「おいしい給食 Road to イカメシ」でヒロインを演じる大原優乃のスペシャル撮り下ろし＆インタビュー。

●そのほか木下彩音、片岡凜、玉田志織、岡部麟などインタビューも充実。

＜掲載タレント＞

塩月希依音・坂田心咲（NMB48）

隅野和奏（NMB48）

相楽伊織

沢口愛華

高崎かなみ

佐々木ほのか（アップアップガールズ（2））

松島かのん

加藤綾乃

三田悠貴

小此木流花（Jams Collection）

麻倉瑞季

澄田綾乃

大原優乃

木下彩音

片岡凜

玉田志織

岡部麟

「ボム6月号」

特別定価：本体1,182円＋税（税込：1,300円）

発売日：2024年5月9日（木）

判型：AB判 電子版：なし

発行所：（株）ワン・パブリッシング

ボム編集部公式X：https://twitter.com/idol_bomb

ボム公式webサイト「BOMBweb」：https://bombweb.jp/

【購入はコチラ】

＜通常版＞

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CYZBPPY5/

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107497116

HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/product/detail/14841035

＜限定版＞

TSUTAYA：https://shop.tsutaya.co.jp/book/product/4910080020644/