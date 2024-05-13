¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¸ê¡¹¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå¤Ç°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/05/13¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¸ê¡¹¤¬¡¢13ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×22¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ê¡¹¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå»Ñ
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸ê¡¹¡£º£²ó¤Ï173cm¤Î¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå»Ñ¤Ç¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹æ¤ÈÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¡Ö¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û¸ê¡¹¼Ì¿¿½¸¡Ø173Ñ¡¢Æ²¡¹¤È¡Ù¡×¤¬¼çÍ×ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®Ä»Í·¤ë¤¤¡¢¼·À¥¤Ê¤Ê¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ê¡¹¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå»Ñ
¢¡¸ê¡¹¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸ê¡¹¡£º£²ó¤Ï173cm¤Î¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå»Ñ¤Ç¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹æ¤ÈÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¡Ö¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û¸ê¡¹¼Ì¿¿½¸¡Ø173Ñ¡¢Æ²¡¹¤È¡Ù¡×¤¬¼çÍ×ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥«¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡É½»æ¤Ï²£Ìî¤¹¤ß¤ì
ËÜ¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®Ä»Í·¤ë¤¤¡¢¼·À¥¤Ê¤Ê¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û