MY FIRST STORY×HYDEが「鬼滅の刃」柱稽古編の主題歌書き下ろし、配信スタート

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編が5月12日に始まり、MY FIRST STORY×HYDEによる主題歌「夢幻」の配信がスタートした。今回、主題歌として書き下ろされた楽曲「夢幻」は、「柱稽古編」の物語に寄り添った最新型のラウドロックで、2024年も絶えず進化を遂げる孤高のロックバンドのMY FIRST STORY、そしてL'Arc〜en〜Ciel/VAMPS/THE LAST ROCKSTARSのヴォーカリストでありソロアーティストのHYDEの夢の共演により実現。ソニー・ミュージックレーベルズ/BEAT SEEKER MUSICから配信がスタートした。

「夢幻」CD版(6月5日発売)は、通常盤と、テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしイラストが用いられる期間生産限定盤の2形態でのリリース。CD購入時の特典内容と対象店舗も決まり(※詳細は公式サイトなど参照)、さらに、主題歌CDの期間生産限定盤ジャケットのイラストが公開された。「鬼滅の刃」主題歌について、Hiro(MY FIRST STORY)は「この度、テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編という作品にOP曲という形で関われたこと、心から嬉しく存じます。この身に余る光栄を存分に受け止めながら、世界中で愛され続けている鬼滅の刃を、まさに自分達の師でもあり、優しい先輩でもある、HYDEさんと一緒に歌う『夢幻』という曲が、この作品をより一層彩り、昇華させられたらという想いでいっぱいです。全身全霊で挑ませていただいたので、是非作品と共にお聴きください」とコメント。また、HYDEも「今回、テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編のOPをMY FIRST STORYさんと一緒に担当させて頂きます、HYDEです。柱稽古編は戦いと戦いの間で、主人公たちが絆を深め、よりたくましく成長する重要なストーリーとなるので楽曲も一緒に物語を盛り上げていけたらと思います。是非、物語と合わせて音楽もお楽しみください」とコメントを寄せている。