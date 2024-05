【「SPY×FAMILY」第98話】5月13日 配信

集英社は、マンガ「SPY×FAMILY」の最新話となる第98話を、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にて本日5月13日に公開した。

98話では、マーサがヘンダーソン先生にスカラーの証を自慢げに披露する。一方で、日常は変化し、2人も徐々に戦渦へと巻き込まれていくというストーリーが展開していく。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.