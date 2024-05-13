バイエルンvsボルフスブルク スタメン発表
[5.12 ブンデスリーガ第33節](Allianz Arena)
※24:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 ブライアン・サラゴサ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 34 L. Zvonarek
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 39 マティス・テル
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 エリック・ダイアー
DF 41 M. Vinlöf
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 46 J. Asp Jensen
監督
トーマス・トゥヘル
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 クーン・カステールス
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
DF 4 マクサンス・ラクロワ
DF 25 モリッツ・イェンツ
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 20 リドル・バク
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 39 パトリック・ビマー
MF 40 ケビン・パレデス
FW 23 ヨナス・ウィンド
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 5 セドリック・ツェジガー
MF 7 バーツラフ・チェルニー
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 41 K. Amoako
FW 11 ティアゴ・トマス
FW 17 ケビン・ベーレンス
FW 18 D. Pejčinović
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
※24:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 ブライアン・サラゴサ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 34 L. Zvonarek
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 エリック・ダイアー
DF 41 M. Vinlöf
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 46 J. Asp Jensen
監督
トーマス・トゥヘル
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 クーン・カステールス
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
DF 4 マクサンス・ラクロワ
DF 25 モリッツ・イェンツ
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 20 リドル・バク
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 39 パトリック・ビマー
MF 40 ケビン・パレデス
FW 23 ヨナス・ウィンド
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 5 セドリック・ツェジガー
MF 7 バーツラフ・チェルニー
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 41 K. Amoako
FW 11 ティアゴ・トマス
FW 17 ケビン・ベーレンス
FW 18 D. Pejčinović
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります