[5.12 ブンデスリーガ第33節](Allianz Arena)

※24:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 17 ブライアン・サラゴサ

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 34 L. Zvonarek

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 39 マティス・テル

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 エリック・ダイアー

DF 41 M. Vinlöf

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 46 J. Asp Jensen

監督

トーマス・トゥヘル

[ボルフスブルク]

先発

GK 1 クーン・カステールス

DF 3 セバスティアン・ボルナウ

DF 4 マクサンス・ラクロワ

DF 25 モリッツ・イェンツ

MF 19 ロブロ・マイェル

MF 20 リドル・バク

MF 21 ヨアキム・メーレ

MF 27 マクシミリアン・アルノルト

MF 39 パトリック・ビマー

MF 40 ケビン・パレデス

FW 23 ヨナス・ウィンド

控え

GK 12 パバオ・ペルバン

DF 2 キリアン・フィッシャー

DF 5 セドリック・ツェジガー

MF 7 バーツラフ・チェルニー

MF 16 ヤクブ・カミンスキ

MF 41 K. Amoako

FW 11 ティアゴ・トマス

FW 17 ケビン・ベーレンス

FW 18 D. Pejčinović

監督

ラルフ・ハーゼンヒュットル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります