【ぼくとわらしと】著者:勝郎小学館

喧嘩で怪我をして、病院に入院している優太郎。ベッドにいる彼の前に、着物をきた子供が現われる。だが息子を心配する母親には、その子供の姿が見えていない。その子供は妖怪、座敷わらしだった。何でも望みを叶えられる座敷わらしは、怪我を治せるというが、優太郎は断る。それを聞き座敷わらしは、友達になろうという。

本作「ぼくとわらしと」は、「サンデーうぇぶり」にて2020年6月より配信されている勝郎氏による短編マンガ。優太郎は、部屋でしか遊んだことのないという座敷わらしと、あやとりや折り紙、写真から物を見つけて遊ぶ絵本といった、アナログな遊びを一緒に楽しむ。

手毬を見れば「Bluetoothで連携して遊ぶんじゃないの?」とか、コマを見て「ハンドスピナー?」と聞く優太郎は、まるでZ世代の子供たちのような反応に見えておもしろい。怪我を治せるという座敷わらしの提案にも「別にいい」という彼は、学校でも浮いた存在なのかもしれない。入院してベッドの上にいる時の、なんだかまわりから取り残されて1人なったような感覚も理解できる。

手術に向かう優太郎を必死で追いかけ「遊んでほしい」という座敷わらし。優太郎が座敷わらしに伝えた言葉、そして予想もしないラストシーンは実際に読んで確かめてほしい。

【あらすじ】

手術直前の少年が座敷わらしと出会う話。

ボーイ・ミーツ・ヨーカイ。

