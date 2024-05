【カップヌードル コク辛海鮮キムチチゲ】5月13日 発売価格:236円

日清食品は、カップ麺「カップヌードル コク辛海鮮キムチチゲ」を本日5月13日に発売する。価格は236円。

世界各国で親しまれている料理を素材やレシピにこだわって再現する「世界のカップヌードル」シリーズの新商品として、韓国料理の海鮮キムチチゲをアレンジしたカップヌードルが発売される。アサリなど海鮮の旨みとコクが口いっぱいに広がるスープになっており、唐辛子の辛さとキムチの酸味などコク辛な味わいになっているという。具材はイカ、キムチ、たまご、赤唐辛子、ニラが入っており、しなやかでコシのある麺との組み合わせが楽しめる。

(C)2024 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.