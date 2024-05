【ヤンマガWeb:「大人になれない僕らは」】5月13日 連載開始

講談社は、同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて「大人になれない僕らは」の連載を本日5月13日より開始する。

「大人になれない僕らは」は、藤田丞氏による「永遠の青春」に囚われた高校生二人のタイムループ・ラブストーリー作品。DAYS NEO「1話目ネームで挑め! 連載コンペ」で選出され、ヤンマガWebで短期連載が掲載されていたが、本日より続編がスタートし、本格連載が開始される。

これを記念し、ヤンマガWebでは「大人になれない僕らは」の6話無料キャンペーンを5月19日まで実施。一気読みで最新話まで追いつくことができるようになっている。

