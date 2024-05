【「淡島百景」5巻】5月13日 発売価格:990円

太田出版は、マンガ「淡島百景」の5巻を5月13日に発売する。価格は990円。

本作は歌劇学校に通う少女たちの光と影を、さまざまな視点から描き出した青春群像劇。作者は「青い花」や「放浪息子」などを代表作にもつ志村貴子氏で、本作にて「第19回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門の優秀賞を獲得している。

連載が始まったのは2011年のことで、およそ13年の時を経て物語の完結に至った。最終巻では1話から登場していた若菜が表紙を飾っており、「QJストア」では数量限定でキャラクター相関図付きの単行本が販売されている。

また、5月9日にはTVアニメの制作についても発表された。

【「淡島百景」5巻あらすじ】

外から見るほどきれいな世界じゃない

それでも、淡島に未来を思いたかった

志村貴子が描く、夢みる少女たちの光と影──

連載開始から約13年の時をかけて、ついに完結!!!

舞台に魅せられた者たちが過去を乗り越え、紡ぐ未来。

心震える青春群像シリーズ最終章。

美しい祖母の面影を持つ同級生・絵美に、

強い憧れを抱いた桂子は、

やがてその思いを憎しみへと歪ませ、

絵美を孤独に追いやった。

深い悔恨を抱えて長い年月を過ごした桂子だが、

自らの死を前に、教え子の若菜に告白をする……

