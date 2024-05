ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)の期間限定でアニメ「鬼滅の刃」の激闘を全身で体感するVRコースター『鬼滅の刃XRライド~刀鍛冶の里を疾走せよ~』の開催が決定!

7月18日からは、「炭治郎」が蝶屋敷で「全集中・常中」を体得するために使用した、あの“ひょうたん”がモチーフの『炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ』が登場します。

中にはパーク初登場の“みたらし味”のポップコーンがびっしり詰まっています☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売期間:2024年7月18日(木)より販売開始 ※販売終了はイベント開催期間に準ずる

場所:ステージ22前ポップコーンカート

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ「鬼滅の刃」の激闘を全身で体感するVRコースター『鬼滅の刃XRライド~刀鍛冶の里を疾走せよ~』を、2024年7月19日(金)~2025年1月5日(日)の期間限定で開催!

「刀鍛冶の里編」を舞台にしたパークオリジナルの物語が展開され、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか味わえない圧倒的臨場感の“ど真ん中”で、「鬼滅の刃」の世界を余すことなく“超リアル”に体験することができます。

パークを満喫するのに欠かせないアイテムのひとつ、ポップコーンバケツにも新作が仲間入り!

大人気の『禰󠄀豆子のポップコーンバケツ』に続き、「炭治郎」が蝶屋敷で「全集中・常中」を体得するために使用した、あの“ひょうたん”がモチーフの『炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ』が登場します。

中には、刀鍛冶の「鋼鐵塚蛍」の大好物でパーク初登場の“みたらし味”のポップコーンがびっしり詰まっています。

「炭治郎」と一緒に、「鬼滅の刃」の世界にどっぷり浸れる注目パークフード!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ』の紹介でした。

