ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)の期間限定でアニメ「鬼滅の刃」の激闘を全身で体感するVRコースター『鬼滅の刃XRライド~刀鍛冶の里を疾走せよ~』を開催!

VR技術によって360度広がる「鬼滅の刃」の世界で、コースターならではの疾走感や重力、風を体感しながら、“霞柱”の「時透無一郎」、“恋柱”の「甘露寺蜜璃」、そして「炭治郎」たちとともに、目の前に迫る上弦の鬼「玉壺」、「半天狗」に挑みます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

期間:2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)

アトラクション形式:VRコースター

場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ「鬼滅の刃」の激闘を全身で体感するVRコースター『鬼滅の刃XRライド~刀鍛冶の里を疾走せよ~』を、2024年7月19日(金)~2025年1月5日(日)の期間限定で開催!

新たに登場するこのライド・アトラクションは、「刀鍛冶の里編」を舞台にしたパークオリジナルの物語。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか味わえない圧倒的臨場感の“ど真ん中”で、「鬼滅の刃」の世界を余すことなく“超リアル”に体験することができます。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

※画像は「鬼滅の刃ライド ~夢を駆ける無限列車~」のものです

現在、復活運行中のVRコースター『鬼滅の刃XRライド~夢を駆ける無限列車~』は、体験者アンケートで満足度99%※1を記録した大人気ライドで、開催期間は2024年6月9日(日)までとなります。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

※画像は「鬼滅の刃ライド ~夢を駆ける無限列車~」のものです

新ライドでは、「無限列車」での激闘を乗り越え、さらなる成長を遂げた主人公「竈門炭治郎」とともに、闘志をみなぎらせ想いを繋ぎ、自分も「炭治郎」のように“強くなれる”、唯一無二の体験をお届けします。

2024年7月19日(金)からスタートする『鬼滅の刃XRライド~刀鍛冶の里を疾走せよ~』は、「炭治郎」に新たな刀を届けるため、ゲストは、鬼に襲われた「刀鍛冶の里」を駆け抜けます。

VR技術によって360度広がる「鬼滅の刃」の世界で、コースターならではの疾走感や重力、風を体感しながら、“霞柱”の「時透無一郎」、“恋柱”の「甘露寺蜜璃」、そして「炭治郎」たちとともに、目の前に迫る上弦の鬼「玉壺」、「半天狗」に挑みます。

『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』あらすじ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

刀鍛冶の里に上弦の鬼襲来。

炭治郎が戦っているが、倒すためには新しい刀が必要だという。

見習い刀鍛冶のあなたは、玄弥とともに鍛冶場にあるはずの新しい刀を探すが…。

蜜璃や無一郎に助けられながら、炭治郎に刀を届けるべく、そして刀鍛冶の里の危機を救うべく疾走せよ。

鬼滅の刃×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン新コラボレストラン開催決定

期間:2024年7月19日(金)~2025年1月5日(日)

場所:ニューヨーク・エリア『SAIDO』

現在、鬼滅の刃とのコラボレストラン『藤の花の食事処』を開催している『SAIDO』

その第二弾となる、新コラボレストランの開催が決定!

今回は、「刀鍛冶の里編」をイメージしたオリジナルのフードやドリンクをたっぷりと味わうことができます。

新コラボレストランの名称など詳細は、後日発表となります。

“呼吸”、“血鬼術”全てが目の前で巻き起こる“超リアル”な世界で、心震える激闘のなかを疾走し、鬼殺隊とともに自分自身が物語に入り込む、超没入型ライド・アトラクション!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』は、2024年7月19日より開催です。

XRライドや禰豆子のポップコーンバケツが復活!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「鬼滅の刃」コラボレーション2024まとめ XRライドや禰豆子のポップコーンバケツが復活!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「鬼滅の刃」コラボレーション2024まとめ 続きを見る

※1 体験者アンケートとは、USJが2021年11月9日~2021年11月18日までの期間、「鬼滅の刃XRライド」体験者のうち240名を対象としてUSJ内で行った、「鬼滅の刃XRライド」の満足度を調査するアンケートとなります。

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パークオリジナルの物語で送る完全新作アトラクション!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』 appeared first on Dtimes.