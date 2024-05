FC琉球が沖縄SVに敗れ予選敗退…長野県のJ3対決決勝は長野に軍配！ 天皇杯出場の47都道府県代表が出揃う！【天皇杯】

日本サッカー協会(JFA)は12日、第104回天皇杯の都道府県予選の結果を発表。全47都道府県の代表チームが出揃った。すでにアマチュアシードとしてHonda FC、明治大学の2チームに加え、17都県の出場チームが決まっていた。12日には全ての出場チームが決定。J3クラブも予選に参加した中、沖縄県では波乱が起きた。J3のFC琉球と、JFLの沖縄SVがタイムス杯争奪 OFA 第 29 回沖縄県サッカー選手権大会 決勝で対戦。試合は0-1で沖縄SVが勝利し、2年ぶり5回目の出場となった。なお、1回戦では福山シティFC(広島県)と対戦する。

また、長野県では2つのJ3クラブが決勝で対戦。第 29 回長野県サッカー選手権大会 決勝でAC長野パルセイロと松本山雅FCが対戦し、延長戦を終えて1-1のドロー。PK戦で長野が4-3で勝利し、2年連続12回目の出場を決めた。なお、1回戦では猿田興業(秋田県)と対戦する。その他のJ3クラブでは、決勝で順当に勝ち上がり、ヴァンラーレ八戸、いわてグルージャ盛岡、福島ユナイテッドFC、SC相模原、カターレ富山、ツエーゲン金沢、アスルクラロ沼津、奈良クラブ、カマタマーレ讃岐、FC今治、ギラヴァンツ北九州、テゲバジャーロ宮崎が出場を決めた。なお、Y.S.C.C.横浜、FC大阪は準決勝で既に敗退していた。また、JFLで首位に立つ高知ユナイテッドSCは、高知県サッカー選手権大会 決勝でKUFC南国と対戦し、5-0で快勝。9年連続9回目の出場を決め、1回線でベルガロッソいわみ(島根)と対戦。三重県ではアトレチコ鈴鹿クラブとヴィアティン三重のJFL対決となったが、1-3でヴィアティン三重が勝利し、2年連続4回目の出場を決めた。アマチュアシード2チームを含む49チームの出場がこれにて決定。1回線では、FC岐阜vsアスルクラロ沼津が唯一のJ3勢同士の対決となった。なお、1回戦は5月25日、26日に開催。6月12日の2回戦からJ1、J2クラブが参戦する。◆出場決定チーム【アマチュアシード】Honda FC(9年連続44回目)【アマチュアシード】明治大学(5大会ぶり15回目)【北海道】北海道十勝スカイアース(3年ぶり2回目)【青森県】ヴァンラーレ八戸(4年連続12回目)【岩手県】いわてグルージャ盛岡 (4年連続17回目)【宮城県】ソニー仙台FC(5年連続25回目)【秋田県】猿田興業(3年ぶり3回目)【山形県】大山サッカークラブ(3年ぶり3回目)【福島県】福島ユナイテッドFC(3年連続12回目)【茨城県】筑波大学(3年連続34回目)【栃木県】栃木シティ(2年連続14回目)【群馬県】tonan前橋(2年連続8回目)【埼玉県】大宮アルディージャ(4年連続29回目)【千葉県】ブリオベッカ浦安(3年連続7回目)【東京都】横河武蔵野FC(4年ぶり6回目)【神奈川県】SC相模原(2年連続3回目)【山梨県】山梨学院大学PEGASUS(3年連続6回目)【長野県】AC長野パルセイロ(2年連続12回目)【新潟県】JAPANサッカーカレッジ(9年ぶり14回目)【富山県】カターレ富山(4年連続15回目)【石川県】ツエーゲン金沢(4年連続20回目)【福井県】福井ユナイテッドFC(13年連続16回目)【静岡県】アスルクラロ沼津(2年連続3回目)【愛知県】中京大学(2年ぶり8回目)【三重県】ヴィアティン三重(2年連続4回目)【岐阜県】FC岐阜(4年連続18回目)【滋賀県】びわこ成蹊スポーツ大学(3年ぶり7回目)【京都府】京都産業大学(8年ぶり6回目)【大阪府】関西大学(3年連続19回目)【兵庫県】甲南大学(25年ぶり2回目)【奈良県】奈良クラブ(3年連続15回目)【和歌山県】アルテリーヴォ和歌山(16年連続16回目)【鳥取県】ガイナーレ鳥取(4年連続26回目)【島根県】ベルガロッソいわみ(2年連続3回目)【岡山県】三菱水島FC(2年連続16回目)【広島県】福山シティFC(2年ぶり4回目)【山口県】FCバレイン下関(2年連続4回目)【香川県】カマタマーレ讃岐(2年連続24回目)【徳島県】FC徳島(9年連続9回目)【愛媛県】FC今治(4年連続14回目)【高知県】高知ユナイテッドSC(9年連続9回目)【福岡県】ギラヴァンツ北九州(4年連続15回目)【佐賀県】川副クラブ(3年ぶり4回目)【長崎県】三菱重工長崎SC(2年連続11回目)【熊本県】東海大学熊本(2年連続5回目)【大分県】ジェイリースFC(初出場)【宮崎県】テゲバジャーロ宮崎(2年連続4回目)【鹿児島県】鹿屋体育大学(4年ぶり13回目)【沖縄県】沖縄SV(2年ぶり5回目)◆1回戦組み合わせ5/25《13:00》【7】奈良クラブ(奈良県) vs 京都産業大学(京都府)【12】東海大学熊本(熊本県) vs 三菱重工長崎SC(長崎県)【13】FC岐阜(岐阜県) vs アスルクラロ沼津(静岡県)【15】テゲバジャーロ宮崎(宮崎県) vs 川副クラブ(佐賀県)【16】ソニー仙台FC(宮城県) vs tonan前橋(群馬県)【20】ツエーゲン金沢(石川県) vs 甲南大学(兵庫県)【23】栃木シティ(栃木県) vs 横河武蔵野FC(東京都)【24】SC相模原(神奈川県) vs 山梨学院大学PEGASUS(山梨県)5/26《13:00》【1】カターレ富山(富山県) vs 関西大学(大阪府)【2】いわてグルージャ盛岡(岩手県) vs 北海道十勝スカイアース(北海道)【3】筑波大学(茨城県) vs 明治大学(アマチュアシード)【4】FC徳島(徳島県) vs ジェイリースFC(大分県)【5】鹿屋体育大学(鹿児島県) vs ギラヴァンツ北九州(福岡県)【6】三菱水島FC(岡山県) vs カマタマーレ讃岐(香川県)【8】高知ユナイテッドSC(高知県) vs ベルガロッソいわみ(島根県)【9】ヴァンラーレ八戸(青森県) vs ブリオベッカ浦安(千葉県)【10】アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) vs JAPANサッカーカレッジ(新潟県)【11】福井ユナイテッドFC(福井県) vs 大宮アルディージャ(埼玉県)【14】福島ユナイテッドFC(福島県) vs 大山サッカークラブ(山形県)【17】ヴィアティン三重(三重県) vs FC今治(愛媛県)【18】びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀県) vs 中京大学(愛知県)【19】ガイナーレ鳥取(鳥取県) vs FCバレイン下関(山口県)【21】AC長野パルセイロ(長野県) vs 猿田興業(秋田県)【22】福山シティFC(広島県) vs 沖縄SV(沖縄県)