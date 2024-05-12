¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Íà¿ÀÍÍá¤È¸ªÊÂ¤Ù¤ë2351°ÂÂÇ¤â¡Ä½Â¤¤É½¾ð¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££¶²ó¤ËÁê¼êÀèÈ¯¥µ¥¤¥¹¥Ë¡¼¥É¤«¤éÊü¤Ã¤¿±¦Á°ÂÇ¤Ç¼«¿È¤Î¸½ÌòºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»£²£³£µ£±°ÂÂÇÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢àÂÇ·â¤Î¿ÀÍÍá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Â¡¦Àî¾åÅ¯¼£»á¤¬»ý¤Ä£Î£Ð£ÂÎòÂå£±£³°ÌµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê°ìÂÇ¤Ç¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó¡¢²¬ËÜÏÂ¤Î£²»î¹çÏ¢È¯¡õ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£¸¹æ¥½¥í¤Ç£±ÅÀ¤ÈÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¤¤ÆºäËÜ¤¬ÂÇÀÊ¤Ø¡£¥µ¥¤¥¹¥Ë¡¼¥É¤¬Åê¤¸¤¿£²µåÌÜ¡¦¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤ÆÂÇµå¤ò¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¡£¤³¤ì¤¬£±£¶ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤Ë¤·¤ÆÂçµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ª»ÏÉ½¾ð¤¬¹Å¤«¤Ã¤¿ºäËÜ¡£Êì¤ÎÆü¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡ÊÊì¤Ø¤Î¡Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Í¡¢³Ú¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤¬²¿»î¹ç¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£ÄÌ»»²¿ËÜ¤È¤«¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£