アニメ「僕らの雨いろプロトコル」コラボカフェ！TOPPA【僕らの雨いろプロトコル・FOX ONEへようこそ】

TOPPAは、2024年6月7日(金)〜6月16日(日)の期間限定で、アニメ「僕らの雨いろプロトコル」のコラボカフェ【僕らの雨いろプロトコル・FOX ONEへようこそ】を東京都千代田区にある「GREENandARCH」で開催。

開催中は、キャラクター原案の「ぶーた」さん・キャラクターデザインの「平山寛菜」さんの、ここでしか見られない原画・イラストの展示や、作中で登場するキャラクターをイメージしたオリジナルフード・ドリンクやグッズの販売を予定しています。

また、会場特典やイベントなど計画中です。

追加情報は、公式より随時アナウンスします!

