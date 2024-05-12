¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ä¡×µ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬à¥Õ¥¡¥ó´¶á¡¡Áª¼ê¤Î»äÉþ»Ñ¤ä¥²¡¼¥à¤ËÂç´î¤Ó¡ÚV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëV¥ê¡¼¥°½÷»Ò1Éô¡ÊV1¡Ë¤Îµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬12Æü¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤ÎÎý½¬µòÅÀ¡Ö¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê22¡Ë¤ÏÉÔºß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÂçÃÝÎ¤Êâ¡Ê30¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±É³¨Î¤¹á¡Ê33¡Ë¤ÈÄ¹²¬Ë¾Íª¡Ê32¡Ë¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥Ó¤ä¡¢¹âÂ´¿·¿Í¤Î°æ¾åÌ¤Í£Æà¡Ê18¡Ë¡áÂçºå¡¦¶âÍö²ñ¹â½Ð¿È¡á¤È¹â¶¶°ª¡Ê18¡Ë¡áÂçÊ¬¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¹â½Ð¿È¡á¤Þ¤Ç16Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£ÉáÃÊ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤È°õ¾Ý¤¬°ã¤¦Áª¼ê¤Î»äÉþ»Ñ¤Ë¡¢±«¤ÎÃæµÍ¤á¤«¤±¤¿Ìó300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥¯¤Î²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ê¡©¡Ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÌÁë°¼²»¡Ê19¡Ë¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¾Ð´é¤ÇÁª¼êÀëÀÀ¡£¡ÖÆüº¢¤È°ã¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë³§¤µ¤ó¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Øº£Æü¤âºÇ¹â¤Î°ìÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢Áª¼ê¤Ï¶ÌÆþ¤ì¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ò3°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤¬6°Ì¤È¤¤¤¦ÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÂçÃÝ¤Ï¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éSV¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¿ô¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¿·¥Á¡¼¥à¸Æ¾Î¡ÖSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤ÇÎ×¤à¿·¥ê¡¼¥°¤Î½éÂå½÷²¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÂ´¿·¿Í¤Î2¿Í¤â²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î°æ¾å¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤»¤Ð¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î¹â¶¶¤â¡Ö¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Î½é¡¹¤·¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡Û¥Ï¥Þ¡õ¥â¥¨¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¥ê¥Ù¥í¤Î²Ö°æË¨Î¤¡Ê27¡Ë¤Èµ×¸÷¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î茺¾¾ÌÀÆü¹á¡Ê25¡Ë¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¡¢±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡ËÃÇÎö¤Î½Å½ý¤Ç¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅØ¤á¤¿²Ö°æ¤Ï¡ÖÂç¤±¤¬¤â´Þ¤á¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ð¤«¤ê¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¡¦À¿±Ñ¹â¤«¤éÆþÃÄ¤·¡¢7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿茺¾¾¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸Î¾ã¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À¡£¡ÖÅÓÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆ»¤Ç¤â»ä¤é¤·¤¯¡¢¤³¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¡£Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¡Ö´¶¼Õ¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¡ª