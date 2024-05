『ごぶごぶフェスティバル』が11日、12日に大阪・万博記念公園 もみじ川芝生広場で開催された。「ごぶごぶラジオ」での浜田のふとした思いつきから始まった、新しい音楽フェスティバル「ごぶごぶフェス」。一見無謀とも思えたこのフェスティバルに、多くの超豪華アーティストが参戦。2日間で計3.5万人が初夏のフェスを楽んだ。DAY2に出演したのはは湘南乃風。若旦那が「全員タオル掲げろー!」と叫んで「黄金魂」を投下すると、のっけから一面にタオルが咲き乱れ、あまりの盛り上がりに刺激されて、たまらず袖から飛び出した浜田とごぶごぶラジオチーム。笑顔でタオルを回してステージを駆け回ると会場の熱がまたひとつ上昇。HAN-KUNが「ステージの上とお客さん、ごぶごぶの関係だよな?仲間の証、誰のタオルでもいいから掲げてくれ!」と叫ぶと、さらに熱い火が灯る。1曲丸々会場の全員で肩を組んで大合唱した「純恋歌」を経て、世代を超えて愛され続けるサマーチューン「睡蓮花」では、再び浜田とラジオチーム、さらにSixTONESの面々も乱入。テンション最高潮になった会場は大騒ぎでタオルの花を咲かせ続けた。最初から最後までハイライトシーンの連続で、ワンマンライブさながらの熱い時間を作り上げた。

降り出した雨もスパイスにして、会場を明るくド派手に盛り上げたのは倖田來未。7人のダンサーとダイナミックに「DO ME(KATFYR Remix)」を披露し、「キューティーハニー」で歌声を気持ち良く響かせる。MCでは浜田と初めて会った時の思い出も回顧して誕生日をお祝いし、「Butterfly」〜「Shake It Up」〜「WIND」のメドレーを披露。さらに「愛のうた」をしっとりと歌い上げると再びギアをアップ。『仮面ライダーギーツ』の主題歌「Trust・Last」では湘南乃風がステージに登場し、5人で力強いエネルギーを解き放ちます。TikTokをキッカケに10代にも広がり、ライブでは定番になっているラッツ&スターのカバー「め組のひと」を経て、ラストは疾走感たっぷりにハードでアッパーな「Vroom」で締めくくった。DAY1(11日)は、PUFFY、三浦大知、コブクロ、東方神起が出演。そして、ヘッドライナー浜田雅功は、相方に奥田民生を迎え、フェス初共演が実現。「春はまだか」など、往年のヒット曲を、万博記念公園の澄み切った青空のもと歌いあげた。DAY2(12日)には、きゃりーぱみゅぱみゅ、音楽フェス初参戦のSixTONESが出演。そして、2日間のトリを飾ったのは、浜田雅功と小室哲哉による伝説のユニットH Jungle with t。29年ぶりとなった復活ライブでは、ダブルミリオンの大ヒット曲「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」を披露、観客を大いに盛り上げた。両日とも、出演アーティストによる圧巻のライブアクトが繰り広げられた初開催の「ごぶごぶフェス」。鳴りやまぬ歓声の中、大盛況で幕を下ろした。また、『ごぶごぶフェス』2日間の模様は、MBSテレビで6月29日午後1時54分から特別番組として放送。また、MBSラジオでは、7月14日午後6時から特別番組を放送する。■セットリストDAY1・PUFFYM1.妖怪PUFFYM2.これが私の生きる道M3.日曜日よりの使者M4.誰かがM5.愛のしるしM6.渚にまつわるエトセトラM7.アジアの純真・三浦大知M1.能動M2.(RE)PLAYM3.好きなだけM4.新呼吸M5.燦燦M6.EXCITEM7.Blizzard・コブクロM1.YELL 〜エール〜M2.轍-わだち-M3.桜M4.RAISE THE ANCHORM5.この地球の続きを・東方神起M1.B.U.T(BE-AU-TY)M2.I Think U KnowM3.Hot Hot HotM4.Sentimental MoodM5.どうして君を好きになってしまったんだろう?M6.Share The WorldM7.Why(keep your head down)・浜田雅功 相方ゲスト・奥田民生M1.春はまだかM2.ラブレターM3.愛のためにM4.イージュ★ライダーM5.チキンライス(浜田雅功)DAY2・きゃりーぱみゅぱみゅM1.ぱみゅぱみゅレボリューションM2.CANDY CANDYM3.つけまつけるM4.OEDOEDOM5.キミに100パーセントM6.原宿いやほいM7.ファッションモンスター・湘南乃風M1.黄金魂M2.JokerM3.爆音BreakersM4.Born to be WILDM5.純恋歌M6.睡蓮花・倖田來未M1.DO ME(KATFYR Remix)M2.キューティーハニーM3.メドレー/Butterfly〜Shake It Up〜WINDM4.愛のうたM5.Trust・Last with 湘南乃風M6.WON’T BE LONGM7.め組のひとM8.Vroom・SixTONESM1.こっからM2.Special OrderM3.NAVIGATORM4.ABAREROM5.Imitation RainM6.マスカラM7.S.I.XM8.OutrageousM9.WHIP THATM10.アンセム・H Jungle with tM1.GOING GOING HOMEM2.WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜 With ALL出演者