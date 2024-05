浜田雅功×小室哲哉“H Jungle with t”が29年ぶり復活

お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功(61歳)が、5月11日・12日に大阪・万博記念公園で開催された音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」に出演。音楽プロデューサー・小室哲哉とのユニット・H Jungle with tとして、2日間の大トリを務めた。



「ごぶごぶフェスティバル」は、ラジオ番組「ごぶごぶラジオ」(MBSラジオ)での浜田のふとした思いつきから始まった、新しい音楽フェスティバル。PUFFY、三浦大知、コブクロ、東方神起、奥田民生、きゃりーぱみゅぱみゅ、湘南乃風、倖田來未、SixTONESら豪華アーティストが参戦し、2日間で計3.5万人が初夏のフェスを楽しんだ。



そんな「ごぶごぶフェスティバル」2日間の大トリとして登場したのが、実に29年ぶりの復活となったH Jungle with t。ステージでは2人で当時の思い出を懐かしみ、2ndシングル「GOING GOING HOME」、200万枚以上を売り上げたデビュー曲「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」を披露した。